0553 313 94 23

Kurduğu mikro HES ile alabalık çiftliğinin ve evinin elektriğini üretiyor

Rizeli mucit evinin hemen yanından akan derenin boşa aktığını fark edince, suyun şiddetini elektriğe dönüştürdü.

28 Mart 2019 Perşembe 11:09
Kurduğu mikro HES ile alabalık çiftliğinin ve evinin elektriğini üretiyor

Rizeli mucit evinin hemen yanından akan derenin boşa aktığını fark edince, suyun şiddetini elektriğe dönüştürdü.


Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kendi yöntemi ile küçük bir Hidro Elektrik Santrali kuran 41 Yaşındaki Abdullah Karaoğlu böylelikle kendine ait alabalık çiftliği için gerekli olan elektriği kurduğu santralden karşıladı. Mikro HES sadece tesisin değil evine yakın bir yerde olduğu için evinde elektriğine katkı sağlıyor.


Madenli merkez mahallesindeki çiftliğinin kurulu bulunduğu Çark Irmağının suyundan faydalanarak 200 metrelik boru ile alabalık çiftliğinin içerisine kurduğu HES teçhizatına su çeken Karaoğlu, sadece elektrik üretimi değil aynı zamanda basınçlı suyun verdiği oksijenle balık sayısını artırdı. Alabalık tesisini kurduğunda ortalama bin adet alabalığı olduğunu dile getiren Abdullah Karaoğlu şimdi ise bu sayıyı 5 katına çıkarttığını sözlerine ekledi. Karaoğlu “Balık çiftliğine artı bir enerji üretmek için 200 metre mesafeden boru çekerek işe koyulduk.Mikro HES projemiz gayet başarılı oldu. 12 kilovat bir alternatif bir motorumuz var, bununla yüzde 80 verim sağlıyoruz. Ürettiğimiz elektriği kışın ısınma sistemlerinde kullandık. Bir sorun yaşamadık. Basınçlı suyun oluşturduğu bol oksijen sayesinde balık havuzumuzdaki 1000 balığı, 5 bin balığa çıkardık.Benim tesisatımı gören yukarı bölgelerdeki bazı balık çiftliği sahipleri’ biz mum ışığında duruyoruz yardım et bize’ dediler, fikirleri verdim yardım ettim, onlar da mutlular” dedi.


Karaoğlu’nun projesini hayata geçirirken yardımcısı olan makine teknikeri yeğeni Sultan Büyükbaş ise “Dayımın yanında destekçiydim, kaynak işlerini ben yaptım, askıya almak sorun oldu. Birlikte düzelttik. Makinada öğrendikleri mi burada uyguladım, bu bölgedeki HES’lerde de çalıştım. Şimdi herkese örnek olacak güzel bir proje çıktı. Su akar Türk bakar değil, su akar Türk yapar sözünü hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lapseki Devlet Hastanesinden sosyal sorumluluk projesi
    1. Lapseki Devlet Hastanesinden sosyal..
    2. Filistin’den BM’ye tepki: Amerika sizi..
    3. Çocuk ve gençlerde sorunlu bilgisayar..
    4. 1002. Gece Sergisi Ege Üniversitesinde..
    5. 16 hırsızlık olayına karışan çocuk..
    6. Ağrı’da “Çözüm Senin Elinde” projesi
    7. Doç. Dr. Doğan’dan Çanakkale vurgusu
    8. TIR’da 24 ton kaçak midye yakalandı
    9. Balıkesir Valiliği seçim günü alınacak..
    10. Üç Fidan Gençlik Parkı kuş evleri ile..
    11. 10 yılda yeşil alan yüzde 220 arttı
    12. Türkiye'den hareket eden Palau..
    13. Hakkari’de içme suyu arızası
    14. Satrançta GKV’lilere çifte şampiyonluk
    15. Biga’da öğrenciler, Avrupalı..
    16. Ürdün Esed rejimi ile ilişkilere..
    17. Hırsızlar kendilerini kaydeden..
    18. Turgutlu’nun 15 mahallesine 25 bin..
    19. Bayburt’ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Muhtar Adayı Bağrıyanık, seçildiği..
    21. Yeni Filistin hükümetini zor ekonomik..
    22. 6 günlük bebeğiyle dilenmeye çıktı
    23. Uysal: " Göstermelik değil samimi..
    24. İmitasyon olduğu düşünülen tablo..
    25. Türkiye için kritik veri açıklandı
    26. GRAFİKLİ - NBA'in "ihtiyar..
    27. Alternatif Bank'tan 272,7 milyon..
    28. Mustafa Savaş: "Motor sporları için..
    29. İstanbul polisinden tarihi eser..
    30. Darbe girişimi davalarında 3 bin 82..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?