“Kürdistan” yazılı atkıyla fotoğraf çeken 9 kişi sınır dışı edildi Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kürdistan” yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kürdistan” yazılı atkı takan 9 kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara-Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin “Kürdistan” yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" denildi.

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