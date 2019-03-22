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Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunuyor..

22 Mart 2019 Cuma 20:55
Bakan Albayrak'tan kurdaki dalgalanmayla ilgili flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları: 

TÜRK EKONOMİSİNE YAPILAN SALDIRILAR

Bahsettiğiniz mevzu çok önemli. Türkiye ekonomisi nasıl bir yol kat etmiş. Türkiye'de piyasalara güven verecek ortam oluştu. Türkiye normal bir coğrafyada yaşamıyor. Amerika'de 2007'den bu yana büyük bir endişe doğuracak bazı datalar açıklandı. Kürese piyasalara etkisi ...

SEÇİM ÖNCESİ MANİPÜLASYONA DAYALI BİLGİ KİRLİLİĞİ

Bugün Türkiye seçime giderken son dönemde özellikle aynı Gezi dönemi olduğu gibi manipülasyona dayalı bilgi kirliliği süreci var.

GÜÇLÜ KIRILGANLIKLAR RAYINA OTURMUŞ DURUMDA

- Türkiye ekonomisi her geçen gün kırılganlıklarını geride bırakacak seviyede güçlü adım atıyor.

Tanzim sürecinin başladığı dönemde Antalya'da fırtına oluştu, seralar yıkıldı. Sonuç 5 liradan 15 liraya fırladı. Meselenin arkasında başka bir şey varmış. Bunu fırsat bilen iki kesim, seradan yıkılan alanı bahane eden bir kesim stokçuluk yaparak fiyatı yukarıya çekti.

YAZ AYLARINDA CARİ AÇIKTA POZİTİF SÜREÇLER YAŞAYACAĞIZ

2003 yılından itibaren iç dış müdahale süreci yaşadık. Türkiye 2002 yılından itibaren 3 bin 895 doları geçtikten sonra trend yakaladı. Türkiye bölgesel içeriden ve dışarıdan kaynaklı müdahalelerle karşı karşıya kaldı. Gezi bir oldu 4-5 olan faizler 6-7 lere çıktı. 2015-16 darbe süreci yaşandı. Onu püskürttük terör eylemleri. Her gün dibimizde.

Benim tahminim hep onu ifade ettim, muhtemelen eylül ayında enflasyonda tek haneyi görme ihtimalimiz yüksek.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Önümüzdeki aylarda muhtemelen yaz aylarında cari açıkta pozitif süreçler yaşayacağız. Eylül ayında tek haneyi görmek mümkün. Seçim sonrası önümüz çok açık uzun süre seçim yok. Nisan ayıyla birlikte yol haritasını açıklayacağız.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 20:55
  1. Antalya
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • EmreEmre33 dk önce
    İnanmay çalıştım dediklerine lakin bir türlü olmadı, inandırıcı gelmiyor veya güven veremiyor
  • Burak erkartalBurak erkartal36 dk önce
    3 gun once "dovize bel baglayanlar zarar edecek, doviz yukselmeyecek" dedi, dolar bugun %5 artti. Faiz tek hanelere dusecek dedigine gore, %30 enflasyon beklememiz gerekiyor :-)
  • CemCem42 dk önce
    Dıj güjler üst akıl pkk fetö abd hepsi birden saldıryor o yüzden kur artıyor
  • yasinyasin50 dk önce
    yaptığınız kahramanlıklarınızı anlatırken yaptığınız yanlışları yada dikkate almayıp tedbirli davranmadığınızı ifşa ediyorsunuz.abd 2007 den bu yana büyük endişe verecek dataları açıkladı diyorsanız o tarihten beri tedbirli olmanız gerektiğii,önlemler almanız gerektiğini ama bunlara itibar etmediğini itiraf ediyorsunuz.zaten yumurtaların hepsini bir sepete koyduğunuz,betonla uğraştığınız ve üretimi ihmal ettiğiniz çok açık.ist.u susuz dönemde alıp rahmet yağdığında bu Allah ın yardımı diye hep sevinmiştik.tanzim satışın başladığında Antalya da fırtına çıkmasınıAllah ın bir ikazı gibi görüp neden kendimizi sorgulama yoluna gitmiyoruz.
  • Eren canEren can1 sa önce
    Yahu gezi gezi ne geziymiş be. Hadi geziden Sonra bir puan arttı faiz 6 oldu. Yav arkadaş siz 24e çıkarttınız be faizi haramzadeler. İslamiyette faizin yeri nerde be ayıptır. Bunca insanı harama bulaştırdın Allah soracak hrsabını. Siz de çanak tutuyosunuz Akit, sizin de payınız büyük
  • MisafieMisafie1 sa önce
    Ekonomi çocuk oyuncağı değil. Ciddi birilerini atayin artin ekonominin başına. Gerçekci ve çözüm üreten. laf üreten değil. Gariban eziliyor krizde hala inatla bazi şeyler sürdürülüyor. Halki görün artik

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