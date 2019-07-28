0553 313 94 23

Kurbanlılara tekmeli ve sopalı eziyet tepki çekti

İstanbul’a bir tır üzerinde getirilen büyük baş hayvanlara yapılan tekmeli ve sopalı eziyet, tepkilere neden oldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 09:57
Kurbanlılara tekmeli ve sopalı eziyet tepki çekti

İstanbul’a bir tır üzerinde getirilen büyük baş hayvanlara yapılan tekmeli ve sopalı eziyet, tepkilere neden oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, hayvanlara eziyet gençlerle ilgili şikayette bulunurken, görüntüyü izleyen bazı dernekler de harekete geçti.


Anadolu’nun çeşitli yerlerinden İstanbul’a tırla getirilen büyük baş kurbanlık hayvanlara iki genç tarafından tekme ve sopalarla yapılan eziyet tepkilere neden oldu. Tepkilere yol açan görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile Çamlıca gişelerde çekildi. Yol kenarına tırı park eden gençlerin tırın kasasında bulunan büyük baş hayvanların üzerinde dolaştıkları görüldü. Ellerindeki sopa ile hayvanlara vuran ve zaman zaman da tekme atan gençler, uzun bir süre bu eziyetlerini sürdürdü. Yaşanan olayı görüntüleyen vatandaşlar ise, görüntüleri ilgili kurumlara göndererek şikayetçi oldu.


O görüntünün iletildiği derneklerden biri olan SOHAYKO Derneğinin Başkanı Yasin Yılmaz, “Bugün derneğimize bir ihbar geldi. İç Anadolu’dan ve Anadolu’dan kurban için kesilmeye getirilen büyük baş hayvanların Çamlıca gişelerde bir tırın üzerinde dayak yediğini gördük. Tekmelendiğini, üzerlerinde yüründüğünü gördük. Bu bizi ve bütün hayvanseverleri derinden etkiledi” dedi.


Bu konu ile alakalı olarak Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Bu hayvanların denetlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu görüntüler artık yeni Türkiye’ye yakışmıyor. Çünkü, bu da işkencenin farklı bir yöntemi. Zaten saatlerce yolculuk ediyorlar, aç susuz geliyorlar. Bir de üstüne dayak yiyorlar. Ve ondan sonra da kurban ediliyorlar. Bu işleyişin bir an önce değişmesi gerekiyor. Ciddi tedbirler alınıp bu araçların denetlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 09:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna uğurlandı
    1. İş adamı Murat Dedeman son yolculuğuna..
    2. Samsun’da motosiklet faciası: 2 ölü
    3. Balıkesir polisinden göçmen..
    4. Mersin'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    5. Balıkesir’de günlük kiralanan evlere..
    6. Karatay Belediyesinden 8 bin..
    7. ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın..
    8. Kız kardeşinin kazara vurduğu polis..
    9. Teröristler sivillere işkence yapmaya..
    10. Başkan Şeker: "Mut için hayırlı..
    11. Yıldız güreşçiler Bulgaristan'da..
    12. İnternet kullanımına ebru engeli
    13. Böyle adet görülmedi
    14. PTT’den e-ticaret hamlesi!
    15. FETÖ'yü korkutan FBI dosyası! Örgütte..
    16. Özverili gece bekçileri ödüllendirildi
    17. Myanmar'da toprak kayması: 6 ölü, 12..
    18. Türk Telekom’da abone sayısı da arttı,..
    19. Başkan Tekin, “Bu yol artık bitmeli”
    20. Bölgesel Amatör Lig takımı Malatya..
    21. “Türkiye kalkınma olarak burnu..
    22. Adana'da 70 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Selçuklular sedef, metal, ahşap ve..
    24. İşçi istifa etse de yıllık izin..
    25. Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı..
    26. Kuzey Kore Rus balıkçı gemisini..
    27. Harekete geçmek için geç değil
    28. Bunu yapan insan olamaz... Önce..
    29. Merdiven altı yerlerde yapılan tıbbi..
    30. Samsun'da motosiklet kazası: 2 ölü
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek