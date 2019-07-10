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"Kurbanlıkları 15 ülkedeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

İyilik Derneği Adana Temsilcisi Hacer Altundağ, "Adana’daki hayırsever bağışçılarımızın kurban hisselerini 3 kıtada 15 ülkedeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
"Kurbanlıkları 15 ülkedeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız"

İyilik Derneği Adana Temsilcisi Hacer Altundağ, "Adana’daki hayırsever bağışçılarımızın kurban hisselerini 3 kıtada 15 ülkedeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" dedi.



Bu yıl kurban bağış kampanyası için ’İyilik için varız’ sloganını kullanan İyilik Derneği, bağışçılarının kurbanlarını yurtiçinde ve yurtdışında belirlenen bölgelerde vekâletle kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Dernekten yapılan açıklamada bu yılki kurban organizasyonunun Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone, Suriye, Gazze, Lübnan, Yemen, Bangladeş ve Makedonya’da gerçekleşeceği belirtildi. Yine Türkiye’de de belirlenen bölgelerde kurban bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.



İyilik Derneği Adana Temsilcisi Hacer Altundağ yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu sene de bağışçılarımızın kurbanlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İyilik Derneği olarak dünyanın birçok ülkesinde çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Adana’daki hayırsever bağışçılarımızın kurban hisselerini 3 kıtada 15 ülkedeki yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yüce kitabımız Kur’an’da buyrulduğu gibi iyilikte yarışanlardan olacağız. Yine Peygamber Efendimiz’in buyurduğu gibi komşusu aç iken tok yatanlardan olmayacağız. Adana’daki bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Onların bağışları dünyanın dört bir tarafındaki yoksul ve muhtaçlara ulaşıyor" diye konuştu.



1 hisse bedeli 720 TL


İyilik Derneği 2019 Kurban Bayramı’nda kurban hisse bedelleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Afrika ülkeleri olan Somali, Çad, Nijer, Etiyopya, Burkina Faso, Uganda, Kamerun, Sierre Leone için bir hisse bedeli 720 TL olarak açıklandı. Suriye, Lübnan, Yemen, Bangladeş, Makedonya ve Türkiye için bin 100 TL, Gazze de ise bin 600 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Vekalet yoluyla kurbanlarını İyilik Derneği’ne bağışlamak isteyen hayırseverler, belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.



Bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor


İyilik Derneği, dünyanın birçok ülkesindeki doğal afet, kıtlık, savaş, yoksulluk, susuzluk, eğitimsizlik gibi sorun ve krizlerin yaşandığı bölgelerde yardım faaliyetleri sürdürüyor. Her ülke ve bölgenin özel şartlarına göre projeler geliştiren ve çözüm odaklı uygulama gerçekleştiren İyilik Derneği, 70’ten fazla şube ve temsilcilikleri aracılığı ile bağışçılarıyla ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.


Kurban bağışları, İyilik Derneği Genel Merkezinden, şube ve temsilciliklerinden, internet üzerinden online olarak ya da derneğin telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:08
  1. doğa

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