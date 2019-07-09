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Kurbanlıklarda zam yok

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, geçen yıla göre yem girdilerinde yüzde yüzlük bir artış yaşanmasına rağmen kurbanlık fiyatların da herhangi bir artış olmadığını söyleyerek, canlı hayvanda kilogram fiyatının en düşük 18 TL olduğunu söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 12:14
Kurbanlıklarda zam yok

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, geçen yıla göre yem girdilerinde yüzde yüzlük bir artış yaşanmasına rağmen kurbanlık fiyatların da herhangi bir artış olmadığını söyleyerek, canlı hayvanda kilogram fiyatının en düşük 18 TL olduğunu söyledi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Birlik Başkanı Mehmet Taneli, üreticiler ile de görüşerek bu yılki kurban fiyatlarını belirlediklerini söyledi. Aldıkları karar gereği bu yıl kurbanlık tosunda kilogramın 22,5 TL, düve de ise 20 TL olduğunu belirten Taneli, inekte ise etinin kilosunun 18 TL olarak belirlendiğini dile getirdi.


Geçen yıla göre yem girdilerinde yüzde yüzlük bir artış yaşanmasına rağmen kurbanlık fiyatların da bir artış olmadığını belirten Tanyeli, ”Geçen yıl yemin torbası 45 liraydı bu yıl yüzde yüzlük bir artış yaşandı ve 90 lira oldu. Ama üreticilerimiz, herkes kurban kesin diye herhangi bir fiyat artışı yapmadı. Buna karşı yem fiyatlarına ve girdi maliyetlerine bakılırsa büyük bir zam olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.


Malatya’daki kurbanlık sayısının da yeterli olduğunu ifade eden Taneli, "Malatya’da yeterli kadar hayvan var, dışarıdan gelecek olan hayvan üreticileri burada sorun yaşar. Onun için buraya dışarıdan hayvan getirilmemesi uygun olur. Şu anda işletmelerimizde hayvan var, vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Biz de hayvan pazarımızda her sene olduğu gibi bu yıl da giriş çıkışlarda denetimler yaparak sevki ve pasaportu olmayan hayvanları pazara almayacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:14
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