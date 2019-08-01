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Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
Kurbanlıklarda tüberküloz tehlikesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Coşkun, hasta kurbanlıkların nasıl anlaşılabileceğini belirterek hayvanlarındaki tüberküloz tehlikesine dikkat çekti.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Coşkun, Kurbanlık hayvanların yaş tayininin yapılması ve hayvanın sağlık durumunun nasıl anlaşılabileceği konularında bilgiler verdi. Hayvanlarındaki tüberküloz tehlikesi ve tüberkülozlu etlerin tüketilmesi halinde karşılaşılabilecek olumsuzluklara da değinen Prof. Dr. Coşkun, “Veteriner hekimler tarafından kontrol edilmiş hayvanların sağlıklı olduklarını raporlamış oldukları hayvanları gönül rahatlığıyla alıp kesebilirler. Ancak bu yoğunluk içerisinde, hayvan pazarlarında, satışlardaki hayvanların kontrolünü hayvan sahipleri bireysel da yapması gerekir. Bunun için de hayvanların genel dış görünüşlerini, yürüyüşlerini, iştah durumunu kontrol etmek gerekir. Örneğin hayvanın önüne bir miktar yem koyarak ona yöneliyor mu, yemi tüketiyor mu? Buna bakarak hayvanın genel durumunu inceleyebilirler. Ayrıca dış görünüş olarak hayvanlarda anormal bir şişlik, ayaklarda problem, yoğun bir topallık olması, yerde yattığında gözlediğindegeviş getirip getirmediğini kontrol etmesi hayvanın genel sağlık durumu hakkında bilgi verebilir. Aynı zamanda bu hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi açısından önemli. Tabii ki tüm hastalıkları dış bakışla hayvan sahibi belirleyemez. Birsüre sonra ise kesim sırasında hayvan sahiplerinin karşılaşacağı durumlar vardır ki organlarda kesim esnasında iç organlara geçtikten sonra akciğerler ve bağırsaklar üzerinde görülebilecekanormal durumları da mutlaka en yakın tarım ilçe müdürlüklerine veya belediye müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim arkadaşlara bildirmeli. Çünkü bu gibi durumlarda halk sağlığını ilgilendiren zoonoz hastalıklar oluşabilir. Özellikle ülkemizin en büyük problemlerinde biri tüberkülozdur. Tüberkülozu yaygın olarak bu kurban bayramı esnasında görebiliyoruz. Tüberkülozlu etlerin direk bakışla teşhis etme olasılığı oldukça kolay olduğu için veteriner hekimler bu yönde vatandaşlarımıza yardım edebilir. Bu etlerin tüketilmesi de oldukça sakıncalı” dedi.



Kurbanlık yaşı nasıl hesaplanır?


Kurbanlık yaşının hesaplanmasındaki püf noktalarına değinen Coşkun, “Bize gelen soruların en başında bu hayvan sığırlar veya inekler konusunda baktığımızda bu kurban olabilecek yaşta mı? Hayvan kesilmiş bize diş resminin gösteriyor ve bu yeterli yaşaulaşmış mı ulaşmamış mı? Artık kurban olmuş kesilmiş ondan sonra yapacak bir şey kalmıyor. Şimdi biz burada öncelikle sığırlar açısından kurbanlık olabilecek nitelikteki hayvanlar 2 yaşa ulaşmış olması gerekir. Bunun içinde öncelikle kesici dişlerden süt dişlerin birinin düşmüş kalıcı dişlerden birinin de çıkmış olması lazım. Yani buna halk arasında biz kapak atma diyoruz. Kurban bayramında hayvanların yaş tayinini yaptıktan sonra sağlıklı olup olmadığını belirlemek lazım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:08
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