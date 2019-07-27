Kurbanlıklara sağlık taraması

Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda, Kurban Bayramı hareketliliği yaşanırken, Altındağ Belediyesi ekipleri Anadolu’nun çeşitli kentlerinden getirilen hayvanları sağlık taramasından geçirdi.

Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekipler, Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda bulunan kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi. Kontrollerde kurbanlıkların evrak kayıtları ve kulak küpeleri incelenirken, gebe, hastalıklı veya yaşı küçük hayvanların satışına izin verilmedi. Sağlık açısından sorun teşkil edebilecek kurbanlıklar, uzman veteriner hekimler tarafından tespit edilerek satış alanından uzaklaştırıldı. Öte yandan alandaki barınaklar zabıta ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edilerek, hijyen kuralına uymayan barınakların temizliği sağlandı. Denetimlerine sık sık devam edecek olan ekipler, titiz çalışmalarıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almalarını ve kesmelerini amaçlıyor.

“Tüm detayları düşündük”

Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve rahat bir ortamda yapabilmeleri için tüm detayları düşündüklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı’nda çevre temizliği, ilaçlama ve onarım gibi temel bakımları gerçekleştirdik. Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim alanında tüm hazırlıkları tamamladık. Ekiplerimiz tarafından her türlü sağlık kontrolünün ve denetimlerin yapıldığı bu alanda, vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabilirler. Kurban Bayramı bitene kadar ekiplerimiz sahada olmaya devam edecek. Yine alanda bulunan ve son teknoloji aletlerle donatılan kesimhanede, kurbanlıklarının kesimlerini oluşturulan uzman ekiplere yaptırtabilirler” dedi.