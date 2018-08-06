0553 313 94 23

Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kala Anadolu'nun çeşitli illerden kamyonlara yüklenen kurbanlıklar gece saat 00.00'dan itibaren İstanbul'a giriş yaptı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerine başladı Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını, sevk bilgilerini kontrol etti. Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı.

'GEÇEN SENE Kİ GİBİ OLUR İNŞALLAH'

Kurbanlık hayvanlarını satmak için tokattan gelen bir vatandaş, geçen sene iyi satış yaptığını bu sene de iyi bir satış yapacağını belirterek, “Tokat’tan geliyorum, tüm evraklarım tam. İnşallah tüm kurbanlıkları satıp memlekete dönerim. Geçen sene iyiydi satışlar, bu sene de iyi bekliyoruz inşallah” dedi
Belgeleri onaylanan kurbanlık hayvan sahipleri bu işlemlerden sonra satış yapacakları pazarlara hareket etti.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
  1. Tokat
  2. İstanbul
  3. kurbanlıklar
  4. kurban bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 437 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
    1. Van'da 437 kilo uyuşturucu ele..
    2. ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler,..
    3. 2 yaşındaki çocuk pencereden düştü
    4. Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1..
    5. İran Merkez Bankası Başkanı: Türk..
    6. Erzincan'da trafik kazası: 6 kişi..
    7. Amerika'da bir evde aç ve susuz kalmış..
    8. Emekliler dikkat! Hesaba yatacak
    9. Savunmada da çağ atladık
    10. Kayyım atanan Tunceli'de klimalı durak..
    11. Edirne'de rüşvet operasyonu: 7 kişi..
    12. Bingöl'de hafif ticari araç ile..
    13. İlber Ortaylı canlı yayında olduğunu..
    14. Kahvaltıda 2 tane çiğ biber yerseniz..
    15. AK Parti 1.2 milyon kişilik dev bir..
    16. Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler..
    17. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak..
    18. İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    19. Bursa'da kuşlar gelmesin diye balkon..
    20. Bingöl'de 3 terörist öldürüldü!
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil ezber bozdu! 'Diyanet İşleri Başkanlığı yeniden tanımlanmalı'
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu