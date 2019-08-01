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Kurbanlıklar firar etti

Muğla’da yaşanan ilginç olayda kurbanlık için ahırda bekleyen 11 adet küçükbaş hayvan ahırdan firar etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
Kurbanlıklar firar etti

Muğla’da yaşanan ilginç olayda kurbanlık için ahırda bekleyen 11 adet küçükbaş hayvan ahırdan firar etti.


Olay, Menteşe ilçesinin kırsal Meke Mahallesi’nde meydana geldi. Durmuş Savran isimli vatandaş sabah saatlerinde ahırda kurbanlıklarını bulamayınca Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine kurbanlıklarının çalındığını haber verdi.


Olayın gerçekleştiği ahır ve çevresinde Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri ve Olay Yeri İnceleme timi tarafından yapılan araştırmalar neticesinde olayın hırsızlık olmadığı tespit edilerek, hayvanlar çevrede aranmaya başlandı.


Jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı arama çalışmaları sonunda arazide çalılar arasında 11 adet küçükbaş hayvan bulundu. Kurbanlık küçükbaş hayvanların güneşten korunmak amacıyla ahırdan çıktığı değerlendirilirken, bulunan küçükbaş hayvanlar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.



Jandarmadan hırsızlık uyarısı


Öte yandan, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle jandarma ekipleri vatandaşları hırsızlık olaylarına karşın bilgilendiriyor. Vatandaşların kurbanlık hayvanlarını emniyetli bir şekilde korumaları istenirken, hırsızlık olaylarına karşın Muğla 112 Acil Çağrı merkezine bildirmeleri istendi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
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