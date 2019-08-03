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Kurbanlıklar cebe girdi, diş sayma derdi sona erdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Küpe Sorgulama” uygulaması ile cep telefonlarına giren kurbanlıklarda, yaş hesabı için diş sayma dönemi sona erdi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
Kurbanlıklar cebe girdi, diş sayma derdi sona erdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Küpe Sorgulama” uygulaması ile cep telefonlarına giren kurbanlıklarda, yaş hesabı için diş sayma dönemi sona erdi.


Kurban pazarlarına kadar giren akıllı teknoloji kurbanlık alımlarındaki eski usulleri de sona erdirdi. Bakanlık tarafından geliştirilen cep telefonu uygulaması ile kurbanların özellikle yaşlarının hesaplanabilmesi için dişlerinin sayılmasına da gerek kalmadı. Cep telefonlarındaki uygulamaya kurbanın küpe numarasını giren veya üzerindeki barkodu cep telefonlarına okutan alıcılar, sorguladıkları kurbanlıkla ilgili yaşı başta olmak üzere bir çok bilgiye ulaşabiliyor.


Uygulama Sivas Kurban Pazarında da alıcılar tarafından yoğun olarak kullanıldı. Pazarda kurbanlık bakan Yaşar Özdemir, “Arkadaşın malına bakıyoruz internetten, güzel bir hayvan.Bilgilerinin doğra olup olmadığını internetten kontrol ettik. Verilen bilgilere göre hayvan sağlıklı görülüyor. Bakalım nasip kimdedir. Bizde müşteri olabiliriz. Kod numarası ile buraya girdik. Kod numarasından da hayvanın bilgilerini aldık. Yetiştiricinin verdiği bilgilerle uyuşuyor. Uygulama çok güzel bir uygulama. Bilgiler ile hayvanı karşılaştırdığın zaman hiçbir şüphe kalmıyor" dedi.


Besici Hüseyin Kılıçkuzu ise yaptığı açıklamada, “Birkaç yıldır uygulanan bu küpe tarama uygulaması güzel oldu. Hem bizler için hem de vatandaş için. Müşterinin içinde bir şüphe kalmıyor. Müşteri küpe numarasını okutuyor. Okutmasının ardından yaşını, cinsini her türlü bilgiyi görebiliyor. Kapak attı atmadı konusu da ortadan kalkmış oluyor. Bu şekilde herkes birbirine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
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