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Kurbanlık sevkiyatı denetimi

Doğudan batı illerine sevk edilen canlı hayvanları taşıyan araçlar Yozgat'ta denetlendi

30 Temmuz 2019 Salı 11:35
Kurbanlık sevkiyatı denetimi

YOZGAT (AA) - Kurban Bayramı öncesi Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere canlı hayvan taşıyan araçları denetledi.

E-88 kara yolu kent girişi Muslubelen mevkisinde trafik polisleri ile birlikte yapılan denetimlerde kurbanlık hayvan taşıyan kamyonlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü İlker İpek, gazetecilere, bu yıl Kurban Bayramı'nın 11 Ağustos'ta idrak edileceğini hatırlatarak, insanların sağlıklı gıda tüketmeleri amacıyla denetim yaptıklarını söyledi.

Kurbanlık sevkinde belirli kriterleri taşıması gereken hayvanların kurban pazarlarına sağlıklı şekilde girişlerini sağlamaya özen gösterdiklerini ifade eden İpek, "Ülkemizde kurbanlık olarak yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurban satış yerlerine 27 Temmuz tarihinden itibaren girişleri Bakanlığımız tarafından serbest bırakıldı. Bayram dolayısıyla yoğun bir hayvan hareketi dönemi yaşanmakta. Biz de bunun için hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek amacıyla sevklerde belli sağlık kriterlerine dikkat ediyoruz. İzlenebilirliğin devamı için kurbanlık olarak sevk edilen hayvanların kulak küpeleri takılı hayvanların hayvan kayıt sisteminde kayıtlı olmaları gerekiyor." dedi.

Kulak küpesi takılı hayvanların büyükbaş ise şap ve çiçek, küçükbaş ise koyun keçi vebası ve şap aşılarının yapılması şartıyla kurbanlık olarak sevklerine izin verildiğini aktaran İpek, şunları söyledi:

"Aşıları yapılmış, insan sağlığı açısından bir riski bulunmayan canlı hayvanların sevklerine müsaade ediyoruz. Hasta ve kurban olmayacak hayvanların pazarlara girmemesi için sıkı tedbirlerimiz devam edecek. Veteriner hekimlerimiz kesim yerlerini ziyaret edip vatandaşımızı bilgilendirecek."

Sivas'ın Zara ilçesinden İstanbul'a kurbanlık götüren Mücahit Çalışır da denetim yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Çalışır, 21 büyükbaş kurbanlık götürdüğünü aktararak, "Herkese hayırlı müşteriler temenni ediyorum. Herkes güle güle satıp evine dönsün inşallah. Fiyatlar uygun, geçen yılın fiyatlarına yakın, fazla bir fark yok. Hayvanlarımızın kontrolleri yapılmıştır. Bir sıkıntımız yok, sağlık raporunu ve sevk belgelerimizi aldık, her şey kurallara uygun." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:35
  1. Denetim
  2. Kurban Bayramı
  3. kurbanlık hayvan sevkiyatı
  4. Yozgat

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