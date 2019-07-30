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Kurbanlık seçerken bunlara dikkat edin

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak vatandaşları uyardı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:07
Kurbanlık seçerken bunlara dikkat edin

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak vatandaşları uyardı.


Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, kurban alacaklara ve keseceklere önemli uyarılarda bulundu. Hareketsiz ya da tepki vermeyen kurbanlıklar yerine; hareketli, besili, gözleri canlı bakan hayvanların tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Güçlü, "Kurbanlıklar; veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış, hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmelidir" dedi.


Hayvanın fiziki görünümünde normal dışı bir şey olmaması gerektiğini vurgulayan Güçlü, "Kurbanlık olarak seçilen hayvanın özellikle kulağında küpe olup olmadığına dikkat edilmeli. Sağlıklı bir hayvanın tüy yapısı çok parlaktır. Besisi yerindedir. Hayvanın fiziki görünüşü normal olmalı, vücudunda yara, şişlik, dem bulunmamalı, yuvarlak hatlı olmalıdır. Hastalık daha ziyade zayıf hayvanlarda görülür. Vatandaşlar, hayvanın hasta olabileceğini düşündüğü zaman gerek bize gerekse kesim yerlerinde görev yapacak ilçe tarım müdürlüğünün veteriner hekimlerine müracaat edebilirler. Hayvanın hasta olup olmadığını kontrol ettirebilirler. Özellikle kır danalarını ve alaca danaları satın alınırken iki yaşından büyük olmalarına dikkat edilmelidir. Satıcılar bazen bu konuda kurnazlık yapıp iki yaşından küçük danaları satabiliyor. Bir diğer önemli unsur da dişi hayvanlarda görülen gebeliktir. Dişi hayvan satın alırken hayvanın gebe olmadığına dair raporunun olması gerekiyor" dedi.



Uygunsuz kesimlere ceza


Aliağa Belediyesi veterinerleri olarak bayram boyunca kesim yerlerinde denetimlerde bulunacaklarının altını çizen Güçlü, şöyle devam etti:


"Kurbanlık hayvan kesimlerinin işinin ehli insanlar tarafından bu iş için belirlenmiş yerlerde yapılması gerekiyor. Kesim yerlerinin temiz tutulması, kesimlerin olabildiğince hijyenik bir ortamda yapılması gerekiyor. Bu konuda veterinerlik olarak bayram süresince Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri ile koordineli çalışacağız. Dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de kesimin düzgün bir şekilde yapmasıdır. Uygunsuz kesimleri tespit ettiğimiz andan itibaren gerekli cezai işlemleri uygulayacağız."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:07
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