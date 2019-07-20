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Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası

Antalya'da bir besici, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanının, nakliyesini yapmak için anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığını öne sürdü- Besici Murat Sevük: "Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:17
Kurbanlık hayvanların çalındığı iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir besici, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanının, nakliyesini yapmak için anlaştığı tır şoförü tarafından çalındığını iddia etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Murat Sevük (35), Kurban Bayramı öncesinde satmak amacıyla hayvanlarını Antalya'ya getirmeye karar verdi.

Kepez Belediyesinin Çamlıca Mahallesi'ndeki hayvan pazarından yer kiralayan Sevük, kentteki bir nakliye şirketiyle anlaştı.

Şirket tarafından kiralanan tıra, 350 bin lira değerindeki 25 büyükbaş hayvanını yükleyen Sevük, şirkete ait başka bir besicinin hayvanlarının bulunduğu tır ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Hayvanlarının bulunduğu aracın bir türlü hayvan pazarına gelmemesi üzerine Sevük, nakliye şirketi yetkililerine ulaştı. Yetkililerden "Biz de tıra ulaşamıyoruz." yanıtını alan Sevük, durumu, Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma, hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

- "Beş çocuğumun rızkı kayboldu"

Sevük, kardeşi İdris Sevük'le hayvan pazarında kiraladıkları çadırda hayvanlarının bulunmasını bekliyor.

Murat Sevük, gazetecilere, kendisine ait 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu tırın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde ortadan kaybolduğunu belirterek, "Bu hayvanları borçla beslemiştik. Satıp borcumu ödeyecektim. Bir yıldır hayvanları beslemek için neredeyse ahırda yatıyorduk. Beş çocuğumun rızkı kayboldu. Hayvanlarımı bulamazsak benim 10 yılım heba olur." dedi.

Nakliye şirketi yetkilisi H.Ç. ise tırın şirketlerine ait olmadığını, bu iş için şoförüyle birlikte aracı kiraladıklarını öne sürdü.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:17
  1. Antalya
  2. HIRSIZLIK
  3. Kurban Bayramı
  4. Murat Sevük

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