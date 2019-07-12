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Kurbanlık hayvanları naklederken dikkat edilmesi gerekenler

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
Kurbanlık hayvanları naklederken dikkat edilmesi gerekenler

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever. yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvanların taşınması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili açıklamalarda bulundu.


Hayvanların güvenli bir biçimde sevklerinin sağlanabilmesi için nakil araçlarının hayvan taşınan kısımlarının, hava şartlarına uygun olarak, hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılmasının önemli olduğunu belirten İl Müdürü Dr. Sever, araç kapaklarının sağlam ve hayvanların atlayarak kaçmalarını engelleyecek şekilde olması gerektiğini ifade etti. Sever, nakil araçlarına hayvan nakledildiğini gösteren levhalar asılmasını ve araçların yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılarak aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 santimetre kalınlığında yataklık, sap, saman, talaş ve benzeri maddeler serilmesinin gerekliliğini vurguladı.


İl Müdürü Sever, hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyeceğini belirterek, nakliyenin 8 saatten fazla sürmesi durumunda da uygun aralıklarla yem ve su verilerek hayvanların dinlendirilmesi gerektiğini söyledi.


Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında hayvanların acı çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı yükleme ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçların sevkten alıkonulacağını ve ilgili kanun gereği işlem yapılacağını ifade eden Sever, kurbanlık hayvan nakillerinde hayvan refahı kurallarına uyulması gerektiğinin altını önemle çizdi.


İl Müdürlüğünde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince gerekli tedbirlerin alınarak, kontrol ve denetimlerin yapılacağını belirten Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, vatandaşların güvenli bir şekilde ve gönül rahatlığıyla kurbanlarını alabileceklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
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