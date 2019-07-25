Kurbanlık hayvan seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, kurban alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak, hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, kurbanlık olarak alınacak hayvanın yaşını doldurup doldurmadığına bakılması gerektiğini ifade ederek, “Büyükbaş hayvan alacaksanız süt dişleri düşmüş 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşından gün almış olması, küçükbaş hayvan alınacaksa 1 yaşını doldurmuş 2 yaşından gün almış olması gerekir. Hayvanın yaşının anlaşılabilmesi için büyükbaş hayvanlarda, ön dişlerine bakmamız gerekir. Ön alt süt dişlerinin düşerek yerine kalıcı kare şeklini andıran diğer dişlere nazaran, daha büyük ve parlak 2 dişin çıkması, hayvanın 24 ayını doldurduğunu, halk arasında kullanılan tabiriyle kapak attığını gösterir. Küçükbaş hayvan alacaksanız, seçilecek hayvanın ergin bir koyun büyüklüğünde, ebeveynlerinden ayırt edilemeyecek şekilde, yetişmiş olması gerekmektedir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder.Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/ veya Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir” dedi

Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, sığır ve mandaların iki yaşını, devenin beş yaşını, keçi ve koyunun bir yaşını bitirdikten sonra kurbanlık olabileceğini belirterek, “Ancak koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Sığırlarda üst çenede 12 azı dişi vardır, kesici diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane kesici diş, olmak üzere 20 tane diş bulunur. Ergin bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. Sığırın kesici dişlerinin durumu incelenerek yaşı tayin edilebilir. Dişler, önce süt dişi (geçici) olarak çıkar, sonra bu süt dişleri düşerek yerine kalıcı dişler çıkar. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Kesici dişler, alt çenenin önünde sağ ve soldadörder tane olmak üzere sekiz adettir” diye konuştu.