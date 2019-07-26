Kurbanlık hayvan alırken bunlara dikkat edin

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek hususlarla ilgili açıklamalarda bulundu:

Dr. Sever, kurbanlık olarak kesilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpesinin olup olmadığı kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar alınmamasını isteyen, hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümünün canlı olmaması gerektiğini anlatan Sever, “Hayvanda yüksek ateş, salya ve göz akıntısı, pis kokulu ishal ve burun akıntısı, öksürük ve nefes darlığı olmamalı aynı zamanda çevreye karşı da aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalıdır. Bunların yanında hayvanın yara, şişlik ve ödemi olmamalı, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalıdır” dedi.

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olmasının hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önemli olduğunu söyleyen İl Müdürü Dr. Emine Sever, bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmayacağını dile getirdi.

İl Müdürümüz Sever, açıklamalarının devamında şunları belirtti;

“Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine mani teşkil etmez. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır.

Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir.

Kurban Bayramında ağırlıklı olarak damızlık niteliği olmayan dişi hayvanlar kesiliyor, ama arada damızlık olarak kesilen de olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini öneriyoruz. Damızlık değeri olan kurbanlık hayvanları lütfen almasınlar. Gerek hayvan pazarında gerek kurban satış noktalarında veteriner hekimlerimiz damızlık dişi hayvanları gördüklerinde mutlaka “Dişi Hayvan Kesim Raporu” belgesini sorgulayacaklar. Bu belgeyi sorguladıklarında belirttiğimiz şartlar oluşmamışsa da hem hayvanın pazar yerinden çıkarılmasını sağlayacaklar, hem de ilgili mevzuat çerçevesinde para cezasına maruz kalacaklar.”