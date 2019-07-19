Palandöken'den kritik 'Kurban' uyarısı! "Dolandırıcılara dikkat edin"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı öncesinde piyasaya yaklaşık olarak 25 milyar lira kurbanlık parasının girmesinin beklendiğini belirtti. Palandöken, “Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da dolandırıcı ve kalpazanların piyasanın hareketlendiği ve kurban satışlarının arttığı canlı hayvan pazarlarında dolandırıcılar yine iş başında. Kalabalık pazarlara giden dolandırıcılar sahte paralarla alıveriş yaparak piyasaya sahte para sürüyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız özellikle kurbanlık alışverişinde sahte paraya karşı çok dikkatli olmalı. Bayram arifesinde kalabalık satış noktalarında zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan sahte para denetimleri sıklaştırılmalı'' dedi.

"Piyasalara 25 milyar sıcak para girmesi bekleniyor”

Kurban Bayramına az bir zaman kala alışveriş yoğunluğu yaşanan pazar yerlerinde sahte paraya karşı uyarıda bulunan Palandöken, “Bu yıl Kurban Bayramında piyasaya 25 milyar TL'lik bir para girmesi bekleniyor. Bir yıl boyunca köyünde, çiftliğinde büyük emekler sarf ederek hayvanını besleyip pazara getiren üreticinin emeğinin boşa gitmemesi için pazar yerlerindeki denetimler artırılmalı. Kurban satıcıları sahte paraya karşı Emniyet güçleri tarafından bilgilendirilerek bilinçlendirilmeli. Özellikle bayram arifesinde pazarların yoğunluğundan faydalanarak piyasaya sahte para sürmeye çalışan dolandırıcılara fırsat verilmemeli. Sahte paranın nasıl tespit edileceği yurt genelindeki pazarlarda hem vatandaşlara hem de satıcılara uygulamalı olarak gösterilmeli' diye konuştu.

“Zabıtaların pazardaki sahte para denetimleri sıklaştırılmalı”

Hayvan pazarlarının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafın da bayram yoğunluğunda sahte para ve altına karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Bayram yoğunluğunun olduğu pazarlarda sahte para ve altınlar piyasaya çok çabuk yayılıyor. Kurban satışının yanı sıra gıda ve giyim pazarlarındaki esnafımız da sahte para ve altına karşı çok dikkatli olmalı. Pazarcıların kendi usulleri ile sahte para ve altın tespiti yapması tek başına yeterli değil. Pazar yerlerindeki zabıta ve güvenlik güçleri şüpheli hareketlerde bulunanları tespit ederek denetlemeli. Öte yandan sahte para ve altının nasıl anlaşılacağı yurt genelindeki pazarlarda uygulamalı olarak vatandaşlara anlatılmalı. Herkes sahte para ve altın konusunda bilinçlenmeli ki dolandırıcıların ekmeğine yağ sürülmesin' şeklinde konuştu.