Kurbanlarının ailelerine maddi destek verilecek

Münübe Yılmaz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacında Ardern, Cuma günü Yeni Zelanda’da iki camide gerçekleşen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının kurbanlarının ailelerine maddi destek verileceğini açıkladı. Saldırıda yaşamını yitiren 50 kişinin aileleriyle tek tek görüşen Ardern, şehitlerin cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanması ile beraber, ailelerinin de göçmen olmalarına bakılmaksızın maddi anlamda destekleneceğini dile getirdi. “Bundan sonraki haftaları ve ayları, sizing ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek ve size destek olmak için harcayacağız” sözlerinde bulunan Ardern, “Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin çoğu ailelerinin geçimini sağlıyordu. Bir çok kadın saldırıda hayatını kaybeden eşlerinin gelirlerine bağlıydı ve şimdi biz bu insanlara değil aylar, yıllar sürse bile sonuna kadar destek olacağız” dedi.