0553 313 94 23

Kurbanlarını intihara sürükleyen tefecilere darbe

Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı- Bazı müştekileri, baskı yüzünden intihara sürükledikleri belirlenen şebeke üyelerinin adreslerinde çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:39
Kurbanlarını intihara sürükleyen tefecilere darbe

ANKARA (AA) - Ankara'da "oto galerisi" adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığı iddia edilen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aylık takip sonucu kentte faaliyet yürüten bir şebekenin oto galerisi adı altında "tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat" yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde tefecilik yaptığı iddia edilen kişilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

- Baskıya dayanamayanlar intihar etmiş

Tefecilerden para alan bir dolmuş şoförünün 300 bin liralık borcu karşılığında 1 milyon 500 bin lira değerindeki ticari aracına, mağdur olan bir diğer kişinin 300 bin liralık borcu karşılığında 800 bin lirasına, evine, arabasına, bir başka kişinin restoranına, villasına ve 3 apartman dairesine el konulduğu ve bazı vatandaşların ise baskı yüzünden intihar ederek, hayatlarına son verdikleri öğrenildi.

Bu arada söz konusu şebekeyle ilgili halen ihbarlar geldiği, operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:39
  1. Ankara
  2. operasyon
  3. Tefeci
  4. yüksek faizle borçlandırma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolda mahsur kalanları Valilik misafir etti
    1. Yolda mahsur kalanları Valilik misafir..
    2. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    3. KOBİ'lere kredi paketi yarın açıklanacak
    4. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    5. Fatih Terim'den zehir zemberek..
    6. Kim Jong-un'un treni Pekin'den ayrıldı
    7. O anne konuştu: Ben Gamze, çocuğunu..
    8. "Bu yıl yüzde 30 büyüme hedefliyoruz"
    9. Araç kundaklama anı güvenlik kamerasında
    10. Şerefiye Sarnıcı'nda klasik müzik..
    11. Ağrı'da halı sahanın çatısı 4 yıl..
    12. İran AB'nin yaptırım kararını kınadı
    13. "İslâm’ı 4 yılda Çinlileştireceğiz"
    14. Minik Hamza'nın annesi ilk kez..
    15. Rus vatandaşı belediye başkanlığına..
    16. Bodrum'da iki domuz ilçe merkezine indi
    17. CHP, Bay Kemal için toplandı! "Sen..
    18. Jandarma komutanına uyuşturucudan..
    19. Avustralya'da elçilik ve..
    20. Macron, ‘Fransa İslâmı’ saçmalığında..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'