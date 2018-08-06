Kurbanların gelmesiyle hazırlıklar tamamlandı

Ümraniye Belediyesi, bu yıl da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla tüm tedbirleri aldı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 21-24 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramında, Ümraniyelilerin sağlıklı bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli önlemleri aldı. Ayrıca Ümraniye Belediyesine bağlı Çözüm Merkezi Bayram'da da 7/24 çalışacak. Çağrı Merkezi ile de, Bayram boyunca Ümraniyelilerin dilek, talep ve şikâyetlerini almaya devam edecek.

Trafik ve Kesim Yerleri İçin Ek Tedbirler Alındı

Kurban satış yerlerinde vatandaşların ve satış yapan kişilerin sosyal ihtiyaçlarını dikkate alan Ümraniye Belediyesi, kurban satış ve kesim yerlerinde, güvenliğin üst düzeyde sağlanması amacıyla zabıta ekiplerini görevlendirerek, “Kurban Denetim Birimi” oluşturdu. Ümraniye Zabıta ekipleri, özellikle Arefe ve Bayram günlerinde çeşitli cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamak için de hazırlıklarını tamamladı.

Belirlenen kurban satış ve kesim noktalarında yer alan Sosyal Tesisler ise içerlerinde yer alan Mescit, Yemek Salonu, Kafeterya, Banyolar ve Tuvaletler ile vatandaşlara hizmet verecek. Ayrıca Ümraniye Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği veterinerler tarafından satışa sunulan kurbanlıkların kontrolü, sağlıklı hayvan satışının gerçekleşmesini sağlayacak. Özellikle bu yıl Kurbanlıklarda görülebilecek herhangi bir hastalığın yayılmasını engelleyerek satış yapan kişiler üzerinde yasal işlem başlatılacak.

Ümraniye, Kurban Bayramı’nda da En Temiz İlçe Olacak

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi ve sonrası dahil tüm araç ve ekipleriyle hazır bulunacak. Söz konusu alanların tamamında temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecek. Ayrıca kurban atıklarıyla ilgili bölge genelinde tarama yapılarak görülen olumsuzluklara anında müdahale edilecek ve atıkların alımları yapılacak. Bayram süresince izinli kurban kesim noktalarından periyodik olarak en hızlı şekilde atıkların alımı yapılarak, atıkların birikmesi engellenecek. Ayrıca kurban bayramı süresince çöp konteynerlerine atılan kurban atıklarının kötü koku ve çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için ilçe genelinde bulunan konteynerlerin yıkama ve dezenfekte işlemleri de yapılacak.

Ümraniye Belediyesi tarafından izin verilen 2018 Kurban Satış ve Kesim yerleri aşağıdaki gibidir;

ü Hekimbaşı Mahallesi, Küçüksu Caddesi, Ümraniye Spor Tesisi Yanı

ü Necip Fazıl Mahallesi, Hamza Yerlikaya Bulvarı Üzeri, Şile Yolu Çıkışı