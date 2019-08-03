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Kurbanı hastalıklı çıkanlar vatandaşlar yeniden kurban kesmeli

İl Müftüsü Prof.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
Kurbanı hastalıklı çıkanlar vatandaşlar yeniden kurban kesmeli

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, kurban kesecek olan vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Kestiğimiz kurban eğer hastalıklı çıkacak olursa bunu hemen Tarım İl Müdürlüğü veterinerlerine haber vermemiz gerekiyor. Bundan dolayı devletimizin vatandaşlarımıza tevdi edilen bu ücretle yeniden kurban kesmeleri gerekiyor” dedi.


İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kesilen kurbanları hastalıklı çıkan vatandaşların mağduriyetlerini devletin giderdiğini kaydeden Güven, bu tür durumda vatandaşların yeniden kurban kesmesi gerektiğini kaydetti.


İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, şunları söyledi:


“Kurban Bayramımız yaklaşıyor. Kurbanını kesmek isteyen kardeşlerimiz kurbanlarını alıyorlar. Yüce Mevla şimdiden hem kurbanlarını kabul eylesin hem de Kurban Bayramını hayırlara vesile eylesin. Özellikle kurban keserken dikkat etmemiz gereken hususlardan biriside, kestiğimiz kurban eğer hastalıklı çıkacak olursa bunu hemen Tarım İl Müdürlüğü veterinerlerine haber vermemiz gerekiyor. Sağlık açısından baktığımız zaman bunların imha edilmesi gerekiyorsa hemen imha ediyorlar. Devletimizde kurbanın bedelini hemen tekrar ödeyerek mağduriyeti önlemiş oluyor. Bundan dolayı vatandaşlarımıza tevdi edilen bu ücretle yeniden kurban kesmeleri gerekiyor. Diğer taraftan eğer yenilmeye engel bir şey yoksa küçük bir takım hastalıklar varsa ve yemeyi engellemiyorsa kurban kesen kimsenin kurbanı makbuldür. Herhangi bir sakıncası yoktur.”

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:53
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