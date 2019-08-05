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Kurban yardımları 3 kıtada 20 ülkeye ulaştırılıyor

Vekalet kurbanları Türkiye’den 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
Kurban yardımları 3 kıtada 20 ülkeye ulaştırılıyor

Vekalet kurbanları Türkiye’den 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.


Vuslat Derneği Kurban vazifesi için hayırseverlerin vekaletlerini kabul ediyor. Dernek yetkilileri tarafından titizlikle seçilen kurbanlar bayramda hayırseverlere vekaleten kesiliyor, 3 kıta 20 ülkede ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.


Dernekten yapılan açıklamada, “Müslümanlar olarak iyiliğe yöneleceğimiz zaman dilimlerinden biri de Kurban Bayramı. İhtiyaç sahipleri bayramı umutla bekliyor. Kurban vesilesiyle yoksulların ve ihtiyaç sahiplerinin yaraları bir nebze olsun sarılacak. Ülkemizde ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılan kurbanlar, yurt dışında ise açlık ile mücadele eden kardeşlerimize ulaştırılıyor. Sene içerisinde de Afrika ve Asya’nın yoksulluk ve açlık çeken bölgelerine birçok proje gerçekleştiren Vuslat Derneği kurban bayramı dolayısıyla birçok aileye umudu ulaştırmayı hedefliyor. Barakalarda yaşam mücadelesi veren, bir yudum su için kilometreler kat eden, her güne açlık sorunu ile uyanan bu coğrafyalar kurban bayramını umut ve sevinç ile bekliyor” denildi.


Söz konusu dernek aracılığıyla kurban vazifelerini yerine getirmek isteyen hayırseverler derneğin merkezini veya vuslat.org.tr web sitesini ziyaret ederek, derneğin banka ya da PTT hesap numaralarına havale/EFT yaparak bağışlarını iletebiliyorlar.


Yurtiçi kurban bağışı için belirlenen bedel 1.250 TL, yurtdışı için belirlenen bedel ise 600 TL olarak belirlendi. Dernek, hayırseverlerin emaneti kurbanların kesimini tamamladıktan sonra bağışçılara SMS ile bilgilendirme yapıyor, ayrıca kesim videolarını iletiyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:12
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