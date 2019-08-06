0553 313 94 23

Kurban satış yerlerinde ilaçlama seferberliği

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hayvan pazarındaki kapalı ve açık alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:13
Kurban satış yerlerinde ilaçlama seferberliği

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hayvan pazarındaki kapalı ve açık alanlar ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Eyüpsultan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için Kemerburgaz’da kurban satış yerleri oluşturdu. Büyük ve küçükbaş hayvanların satışının yapıldığı kurban satış noktalarında, sineklere karşı Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tarafından düzenli şekilde ilaçlanıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği ilaçlar kullanılıyor. Hayvan satış alanlarındaki kotraların içerisine yaydığı koku ile sinekleri çeken ve içerisinde hapsolmasını sağlayan karasinek tuzağı yerleştirildi. kotraların içerisi ve çevresi ilaçlanıyor.


İnsan ve çevre sağlığına zararsız ilaçlar ile kurban satış yerlerinde karasineklerin çoğalmasına engel olunuyor. Modern araç ve ekipmanlarla yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşların sıkıntısız bir bayram geçirmesi hedefleniyor.


“İlaçlamayı her gün yapıyoruz”


İlaçlama işlemini her gün yaptıklarını belirten Eyüpsultan Belediyesi Uzman Biyolog ilaçlama Ekip Şefi Sevilay Kaplan Yıldız, “27 Temmuz 2019 tarihinden itibaren büyükbaş kurbanlıklar gelmeye başladı. Günaşırı uçkun uygulamalarımızı yapıyoruz. Hayvanların bulunduğu ahırların içlerine karasinek yemi gübre toplama alanlarına da sıvı larvasit uygulamamızı yapıyoruz. Bu ilaçlamayı her gün yapıyoruz. Bu işlem 1.5 saatimizi alıyor. Kurban zamanında ilaçlamayı aksatmamak gerekiyor, çünkü halk sağlığını etkileyen bir faktör. Karasinek popülasyonun artış göstereceği bir zaman. Kurban öncesi ve sonrasında da aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kurban Bayramı’nda bazı vatandaşlar gerekli temizliklerine dikkat etmeye biliyorlar. Bu kendi sağlıklarını olumsuz etkiliyor. Sakatatları meydanda bırakabiliyorlar. Çöpleri işkembelere atabiliyorlar. Kesimin yapıldığı yerde hayvanın kanının normalde toprağa akıtmak gerekiyor ama rahat bir şekilde betonda yapıp güzel bir şekilde temizlemiyorlar. Bu hem mikroorganizma bakımından hem de uçan ve yürüyen haşereler içinde çok fazla artışa sebeptir. Vatandaşlardan isteğimiz kurban sonrasında da temizliklerine çok dikkat etmeleri. Bu hem kendileri ve hem de bizler için çok iyi olacaktır” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da 3 kişinin öldüğü trafik kazası davası
    1. Adana'da 3 kişinin öldüğü trafik..
    2. Aydemir: ‘Erzurumspor’a destek olmak..
    3. Üç asırlık medrese yeni yüzüyle..
    4. Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan:" İhracatımız..
    6. Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı..
    7. BM'nin Libya planında ilk adım "Kurban..
    8. Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 4..
    9. Ali Babacan'ın hangi ittifakta yer..
    10. Kırıkkale'de alacak verecek kavgası: 1..
    11. Kurban satış yerlerinde ilaçlama..
    12. Gemlik’te yangın büyük ormana..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere..
    14. Kamyonet, mevlid dönüşü 80 metrelik..
    15. Kağızman’da 500 kişilik KYK Yurdu’nun..
    16. Antalya’da otomobil yayaya çarptı
    17. Botla denize açılan genç suda kayboldu
    18. TİKA’dan Kenyalı uzmanlara tarım..
    19. Kral Selman'dan Trump'a taziye mesajı
    20. Yalova’da tüfekle oynayan çocuk..
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'