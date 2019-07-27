Kurban satış ve kesim alanında hazırlıklar tamamlandı

Çankaya Belediyesi’nin Mühye’de bulunan ‘Kurban Satış ve Kesim Alanı’ nda yapılan hazırlıklar tamamlandı. Kurulan çadırlarda satışlar başladı.

Bir süre önce Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Çankaya Belediyesi, Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanındaki çalışmalarını bitirdi.

Ankaralıların Kurbanlarında en çok tercih ettikleri Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanında vatandaşların ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri için gereken düzenlemeler yapıldı. Satıcıların ihtiyaçlarını da gözeterek çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı sonuna kadar alanda hizmet verecek.

Sağlığa özel önem veriliyor

Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları ile vatandaşların huzurlu bir ortamda sorunsuz olarak ibadetlerini yerine getirebilmeli sağlanacak.

Sağlıkla ilgili konulara özel önem gösteren belediye ekipleri, özellikle alanın hijyenine dikkat ediyor. Alanda, periyodik aralıklarla insanlara ve kurbanlıklara zarar vermeyen ilaçlamalarda son güne kadar sürecek.

Taşdelen: “önlemlerimizi aldık”

Vatandaşların Kurban Bayramlarını huzurlu geçirebilmeleri için bütün önlemleri aldıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Mühye’de bulunan kurban satış ve kesim alanımızda yüzlerce personelimiz ile Bayram sonuna kadar hizmet vereceğiz. Sağlık, temizlik, güvenlik başta olmak üzere tüm ekiplerimiz görev başında olacak. Şimdiden halkımızın Bayramını kutlarım” dedi.

Satış başladı

28 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde kurban satış yeri başvuruları alınmış ve noter huzurunda satış alanlarının belirlenmesi gerçekleştirilmişti. 19 Temmuz’da çadırların kurulumuna başlayan Çankaya Belediyesinin hazırlıklarını tamamlamasının ardından alanda kurbanlık satışları da başladı.