Kurban satıcıları hizmetten memnun

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kurban satış alanındaki faaliyetleri yerinde inceledi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çiftçi, çadırları tek tek gezerek esnaflarla sohbet edip hayırlı işler temennisinde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kura sonucunda yerlerin belirlendiği kurban satış alındaki hizmet hayvan satıcılarını da memnun etti. Duş, tuvalet ve mescidin bulunduğu alandaki hizmetleri beğenen esnaflar, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti.

Kurban satış alanında bulunan 97 satıcının hizmetlerden memnun olmalarının kendilerini de mutlu ettiğini belirten Başkan Çiftçi, “Kura çekimini adaletli ve satıcılarımızın gözü önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştirdik. Esnaflarınızın en iyi hizmeti alabilmesi için çalışma yaptık. Bizim için önemli olan hayvan satıcılarımız ile vatandaşlarımızın memnun olması. Alanda gezerken gözlemlediğimiz memnuniyet bizleri de mutlu etti” dedi.