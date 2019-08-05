0553 313 94 23

Kurban pazarlarında yoğunluk var, alıcı yok

Adana’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor ancak satıcılar vatandaşların kurbanlık almamasından dertli.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:40
Kurban pazarlarında yoğunluk var, alıcı yok

Adana’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor ancak satıcılar vatandaşların kurbanlık almamasından dertli. Pazarda bulunan ve normalinin 2 katı büyüklüğündeki 120 kilogramlık koç ise görenleri şaşırtıyor.


Kurban Bayramı’na 6 gün kala Adana’ya Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen kurbanlıklar satışa başladı. Merkez Yüreğir ilçesindeki hayvan pazarında Anadolu’nun çeşitli illerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunulurken pazarda vatandaş yoğunluğu yaşandı ancak alıcı olmaması satıcıları olumsuz etkiledi.


Fiyatların yüksek seyrettiği pazarda, vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor.



“Herkesin umduğunu bulmasını diliyoruz”


Kurban pazarının sorumlusu Salih Budan, vatandaşların her gün pazara geldiğini ancak sadece baktığını söyleyerek, “Bayram günü yaklaştıkça biraz daha vatandaş pazara geliyor. Şimdiye kadar canlı kilogram kaça gidiyor fiyatlar neye gidiyor, alışı nedir bunları gözden geçiriyor. Çünkü canlı kilogram 24 ile 26 lira arasında gidip geldi. Vatandaş haklı ancak besici daha haklı. Arpa, saman ve beyaz saman fiyatları da arttı. Bunun zahmeti de çok yüksek. Onun için canlı hayvan pazarında inşallah herkes umduğunu bulacak. Bunu umuyoruz” diye konuştu.


Devletin emeklilere bayram öncesi verdiği ikramiyenin de kurban alımları için etkisi olduğunu kaydeden Budan, “Devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz bayramlar öncesi emeklilere bin lira ikramda bulunuyor. Al ihtiyacını karşıla diyor. Onun için Allah büyüklerimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.


Salih Budan, ortalama kesilecek bir koyunun bin 100 lira ile bin 200 lira arasında, 80 kilogramlık koçların ise bin 700 ile bin 800 lira arasında satışa sunulduğunu kaydetti.


Kurban satıcısı Cumali Sarı ise, “Yem, arpa çok pahalı. Buraya getiriyoruz abi abi diyoruz ama abi ne yapsın abinin gücü yok. Vatandaş yoğunluğu var ama alıcı geliyor gücü yetmediği için maalesef alan yok” diye konuştu.



120 kilogramlık koç


Öte yandan pazarda 120 kilogram ağırlığındaki görenlerin ilgisini çeken 2 buçuk yaşındaki kurbanlık koçunu 2 bin 800 liradan satışa çıkaran satıcı Mehmet Deniz de, “Yozgat’tan geliyoruz. Koç 120 kilogramın üzerinde geliyor. Fiyatı da 2 bin 800 lira. Alanda yok ama. Müşteri olmadığı zaman bir şey yapamıyoruz. Her şey pahalı. Ne yapacağımızı bizde şaşırdık. Soran var ama alıcısı yok. En son 2 bin 700’e bırakırız. Benim 120 tane malım var böyle. Pahalı olduğu için daha da mal getiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç dönemdir dostluk grubu başkanı
    1. Üç dönemdir dostluk grubu başkanı
    2. Huzura kavuşan Tunceli, Akdeniz ve Ege..
    3. Aydın’da motosikletler çarpıştı; 2..
    4. Kocaeli Terminali’nden 6 ayda 376 bin..
    5. Hicretin mucizevi dağı: Sevr
    6. Gazete ve dergilerin tirajı 5 yılda..
    7. Cinayet şüphelisi Alman asıllı Lübnan..
    8. Klarnetiyle karpuz satışını artırdı
    9. Sergen Yalçın’ın Partizan planı
    10. "İnsanların ulaşımı, Jetgiller'deki..
    11. Borsada ağustosun "çok sıcak" geçmesi..
    12. Gaziantep Ticaret Borsası
    13. Vali Masatlı, Çıldır yaylalara çıkan..
    14. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden..
    15. Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı!
    16. Ecem Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği..
    17. Unsuz, yağsız yumuşacık hafif kek tarifi
    18. Kilis’te ihtiyaç sahipleri için..
    19. İki kurum arasında çalışma protokolü..
    20. Uzmanlardan tele pazarlamada..
    21. Osmaneli kamp yapacak takımların..
    22. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    23. Şehir merkezinde olta keyfi
    24. Çavuşoğlu Türk büyükelçilerle..
    25. Kontrolden çıkan otomobil takla attı:..
    26. Siirt’te 7 bin 490 paket kaçak sigara..
    27. Kartal Belediyesi Triatlon Balkan..
    28. Selde kaybolan Hüseyin Çapoğlu’nu eşi..
    29. Kur’an kursu örencilerine trafik..
    30. İran'da 5,2 şiddetinde deprem
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz