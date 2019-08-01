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Kurban pazarının “Şampiyon”u

Yalova’da bin 200 kilo ağırlığındaki “Şampiyon” isimli tosun görenleri şaşırtıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
Kurban pazarının “Şampiyon”u

Yalova’da bin 200 kilo ağırlığındaki “Şampiyon” isimli tosun görenleri şaşırtıyor. 22 bin TL’ye alıcısını bekleyen boğa, ağırlık ve fiyatı ile 2. el otomobil ile yarışıyor.


Yalova’da kurban pazarında hareketlilik başladı. Kurbanlık almak isteyenler kurban pazarına akın ediyor. Pazarda en çok dikkat çeken kurbanlık ise “Şampiyon” adlı büyükbaş hayvan. Bin 200 kilogram ağırlığı ile dikkat çeken boğa fiyatıyla da "maşallah" dedirtiyor. Muş’tan getirilen hayvanın sahibi Ahmet Toprak, “Şampiyon, hakikaten bir şampiyon gibi yetiştirildi. Özel olarak beslendi. Şimdi alıcısını bekliyor” dedi.


Şampiyon için 22 bin TL isteyen satıcı, hayvanı alan kişinin pişman olmayacağını dile getirdi.


Pazarda Yalovalı Engin Doyuran’a ait 850 kilo ağırlığındaki “Cankız” da dikkat çeken diğer bir sığır. Cankız’ı satın almak isteyenlerin ise cebinden 16 bin 500 TL çıkartması gerekiyor. Satıcılar 2 yıldır kurbanlık fiyatlarında bir değişme olmadığını, bu yılki fiyatların önceki seneyle aynı olduğunu vurguluyor. Her keseye uygun küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğu Yalova kurban pazarında hayvanların bayramdan önce tükenmesinin beklendiğini vurgulayan satıcılar, vatandaşları ellerini çabuk tutmalarını istiyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
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