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Kurban pazarında "Falcao" 16 bin liraya alıcı buldu

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla hareketlilik artarken Kartal'daki kurban pazarında hayvanların büyük bölümü satıldı- Pazarın gözdeleri ise 1 ton 200 kilogramlık Efe isimli tosun ve Falcao adı verilen boğa oldu

06 Ağustos 2019 Salı 17:08
Kurban pazarında "Falcao" 16 bin liraya alıcı buldu

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi'nin sahil bölgesinde kurduğu çadıra Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kartal Belediyesi'nin 27 Temmuz'da hayvan alımına başladığı pazarda 96 büyükbaş ve 22 küçükbaş kurbanlık çadırında 2 bin 300'den fazla kurbanlık yer alıyor.

Belediyenin satıcılar için duş, tuvalet, mescit gibi hizmetler sunduğu pazarda ayrıca vatandaşların kurbanlarını kestirebilecekleri kesimhane kuruldu.

Pazarın açıldığı 27 Temmuz'dan bu yana kurbanlıkların büyük çoğunluğu satılırken satıcılar vatandaşları acele etmeleri konusunda uyarıyor. Pazarda küçükbaşlar ağırlıklarına göre 900 ila 2 bin, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin ila 20 bin lira arasında alıcı buluyor.

Erzincanlı besici Hakan Dağ, memleketinden ve çevre şehirlerden topladığı 80 büyükbaş hayvanı üç ay önce Gebze'deki çiftliğine getirdiğini söyledi.

Burada bir süre dinlendirdiği hayvanları kurban satış noktalarına sevk ettiklerini ifade eden Dağ, bu yıl kurbanlıkların biraz yavaş satıldığını belirtti. Dağ, şu ana kadar 55 büyükbaş hayvanı sattıklarını ve bayrama kadar bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- Pazarın en ağırı Efe 24 bin lira

Bayburtlu besici Hasan Çeteoğlu ise pazara 50 büyükbaş kurbanlık getirdiğini ve satışlarının gayet iyi olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar pazara getirdiği 38 kurbanlığı sattığını bildiren Çeteoğlu, "Allah herkesin işini rast getirsin. Biz büyük bir emekle bu kurbanlıkları yetiştiriyoruz. Hem satıcı hem alıcı açısından fırsatçılık iyi bir şey değil.İnşallah tüm satıcılar bayrama kadar ellerindeki hayvanları satar." diye konuştu.

Afyon Bolvadin'li besici Abdi Şişik ise getirdiği 25 kurbanlığın 12'sini sattığını bildirdi. Şişik, Efe ismini verdiği ve 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki pazarın en ağır kurbanlığının ise büyük ilgi gördüğünü ve 24 bin lira fiyat biçtiklerini aktardı.

Rizeli besici Selçuk Baytar da pazara getirdiği büyükbaşların çoğunu sattığını dile getirdi. Baytar, 750 kilogram ağırlığında ve 16 bin liraya sattığı boğaya, alıcı Yıldıray Çil'in tuttuğu takım olan Galatasaray'ın transfer etmek istediği futbolcu Falcao adını verdiğini ve ismini hayvanın üzerine yazdıklarını anlattı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:08
  1. büyükbaş kurbanlık
  2. Falcao
  3. Kartal kurban pazarı

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