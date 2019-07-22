Kurban pazarı 27 Temmuz’da açılıyor

Eskişehir’de kurban bayramı öncesi hayvan pazarı 27 Temmuz’da açılıyor.

Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte açılacak hayvan pazarında bugün itibari ile satıcılara yer tahsisine başlandı. Sabah saatlerinde başlanan tahsise büyükbaş ve küçükbaş hayvan satıcıları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık iki saatte yüzden fazla yer kiralandı. Yer kiralamak isteyen satıcıların 950 lira ödeyeceği belirtildi.

Öte yandan hayvan pazarının yanı sıra mahalle aralarında satış yapmak isteyen üreticilere ise cezai işlemin uygulanacağı belirtildi.Üreticilerin pazara dişi hayvan sokabilmesi için ise veterinerden gebe olmadığına ve damızlık vasfı taşımadığına yönelik belge almaları gerekiyor. Hayvan pazarının, Kurban Bayramının 3’üncü günü olan 13 Ağustos akşam saatlerine kadar açık kalacağını öğrenildi.