0553 313 94 23

Kurban paylaşımı ile gönüller birleşecek! TDV gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu için yollara çıkıyor

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, yurt içinde 278, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceklerini belirterek, 6 bin 500 kişinin organizasyonda görev alacağını belirtti. Erbaş, “Vekalet kurban kesimiyle bir nebze de olsa yoksulların, kimsesizlerin sevincine ve bayram yaşamasına vesile olacağız” dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
Kurban paylaşımı ile gönüller birleşecek! TDV gönüllüleri, vekaletle kurban organizasyonu için yollara çıkıyor

 Ankara 

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş, TDV'nin bu yılki vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, "Yurt içinde 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz" dedi. Erbaş, TDV Kocatepe Konferans Salonu'nda düzenlenen "2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"ne katıldı.

Programda konuşan Erbaş, kurbanın terim itibarıyla "yakınlaşmak" anlamına geldiğini belirterek, kurban ibadetinin insanı başkalarına ve Allah'a yakınlaştırdığını kaydetti.

Erbaş, Vakfın kurban ibadeti sayesinde dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahipleriyle hayırseverlerin yardım elini buluşturup gönülleri birbirine yaklaştırdığını ifade ederek, "Bayramlar, hep beraber yaşanırsa bayram olur. Vekaletle kurban bir nebze de olsa yoksulların, kimsesizlerin sevincine ve bayramı yaşamasına vesile olan bir organizasyondur" diye konuştu.

Vatandaşın keseceği kurbanı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programının dini esaslara uygun ve güven veren bir yapılanmayla gerçekleştirildiğini anımsatan Erbaş, şunları söyledi:

"Her sene daha büyük bir azim ve heyecanla yaptığımız bu hizmeti, bu yıl da 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde 72 ilde 202 ilçenin 278 kesim noktasında, yurt dışında ise 149 ülkenin 443 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız. Yurt içinde ve yurt dışında 20 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine yardım götüreceğiz."

6 bin 500 kişi görev alacak

Erbaş, bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında, Türkiye ve yurt dışında 6 bin 500 kişinin görev alacağını bildirerek, bu iyilik organizasyonunun aynı zamanda İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtımının yapılacağı en uygun zemin ve imkan olduğunu vurguladı. Erbaş, "Tüm kardeşlerimi döndüklerinde dinlediğimde nasıl hassasiyet içerisinde davrandıklarını görmek gözlerimi yaşartıyor. Bu vesileyle henüz kurban vekaletini vermeyen vatandaşlarımızı, Türkiye Diyanet Vakfımıza vekaletlerini vermeye davet ediyor, gösterdikleri ilgi ve teveccüh dolayısıyla aziz milletimizin her bir ferdine sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca, Ehl-i Beyt Camii İmam-Hatibi Raşit Şenol, Kur'an-ı Kerim okudu.


Yeni Akit Gazetesi
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:51
  1. Ankara
  2. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyet Başkanı Ali Erbaş
  3. TDV Kocatepe Konferans Salonu
  4. Kur'an-ı Kerim
  5. Ehl-i Beyt Camii İmam-Hatibi Raşit Şenol
  6. 2019 Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’ya deniz süpürgesi geliyor
    1. Antalya’ya deniz süpürgesi geliyor
    2. Turizm istatistikleri
    3. Döviz kurları
    4. Bangladeş'te dang humması salgını
    5. Bosch'un yeni deneyim mağazası..
    6. BİLSEM'ler "yapay zeka atölyeleri" ile..
    7. Yemen’de son iki yılda 218 çocuk..
    8. Konya’da jandarmanın denetiminde..
    9. Aksaray’da Kurban Bayramı öncesi..
    10. KidZania, ağustosta da minik..
    11. Almanya'da işsiz sayısı temmuzda 59..
    12. Çiftçiye 1,2 milyar liralık destek..
    13. Taze fasulyenin bilinmeyen faydaları
    14. KKTC'den rest: Asla kabul etmeyiz!
    15. Çevreyi kirletmeyen köpük kullanımı..
    16. Evinin yanına yapılan köprülü kavşak..
    17. BM'den Yemen'in Sada kentindeki..
    18. SAHA İstanbul, Ankara’da 3. irtibat..
    19. 112’ye asılsız ihbarda bulunanlara..
    20. Sualtı Ragbi Milli Takımı dünyada son..
    21. Hong Kong'da kasırga nedeniyle eğitime..
    22. Yunusemre’nin organik bahçeleri ilk..
    23. GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik..
    24. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5..
    25. Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına..
    26. İleri yaşlarda anne olmanın artıları..
    27. Konut ve araç finansmanında kâr..
    28. TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi..
    29. Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi
    30. (Özel) İstiklal Caddesi’nde iki..
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi