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Kurban kesmek isteyenlere farklı alternatifler

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu 26 yıllık tecrübesiyle Kurban Bayramı öncesinde hem canlı hayvan satışı hem de vekâleten kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:13
Kurban kesmek isteyenlere farklı alternatifler

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, sahip olduğu 26 yıllık tecrübesiyle Kurban Bayramı öncesinde hem canlı hayvan satışı hem de vekâleten kurbanlık paketleriyle farklı alternatifler sunuyor.


Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kurban kesmek isteyenlere farklı alternatifler ve olanaklar sunan CarrefourSA ayrıca, Adana M1, Mersin Limonluk, Bursa Nilüfer Orhaneli ile İstanbul’da MaltepePark Hiper mağazalarında canlı kurban satışı ve kesim hizmeti de sunacak.


Bu yıl da Vekâleten; Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, Karaman Koç Kurban Paketi ve Kıvırcık Koç Kurban Paketi olmak üzere üç farklı seçenek sunan kurum vekâleten Kurban paketini bayramın 4. günü teslim almak isteyenlere özel indirim uygulanıyor.


Buna göre, en az 20 kilogramlık kemiksiz vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, bin 395 TL’den satılıyor. Bu bedel ayda 155 TL’den 9 taksitte ödenebiliyor. Vekâleten Kurban paketlerini Axess Kart ile satın almayı tercih edenlere ayrıca yüzde 10 indirim sağlanıyor. Paket bedeli bin 256 TL olurken, aylık 139,56 TL taksitle 9 ayda ödenebiliyor. En az 20 kilogramlık kemiksiz vekâleten Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise bin 445 TL’den satışa sunuluyor. Bu bedeli kredi kartı ile ayda 160,6 TL olmak üzere 9 taksitte ödemek mümkün. Axess kartı olanlara ise yüzde 10 indirim yapılıyor. Böylece vekaleten büyükbaş Hisse kurbanın fiyatı bin 301 TL’ye düşüyor. Bu bedel de ayda 144,6 TL’den 9 taksitte ödenebiliyor.



Vekaleten Karaman ve Kıvırcık Koç Paketleri


En az 17 kilogramlık Karaman Koç Kurban Paketi’nin bedeli ise bin 345 TL olarak belirlendi. Bu bedel, ayda 149,45 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete bin 211 TL’ye sahip olurken, ayda 134,56 TL’den 9 taksitte ödeyebiliyor.


En az 17 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi’nin bedeli bin 395 TL. Bu bedel, Bu bedel, ayda 155 TL olmak üzere 9 taksitte ödenebiliyor. Axess kartı olanlar bu pakete bin 256 TL’ye sahip olurken, ayda 139,56 TL’den 9 taksitte ödeyebiliyor.



“Kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi”


Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre kurbanla ilgili şu bilgilere yer veriliyor;


“Kurbanlık olarak satışa sunulan kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi olan tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, öncelikle uzman veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçiriliyor. Kurbanlıklar, uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında sağlıklı ve hijyenik şekilde kesiliyor. Kurban kolilerinin sevkiyatı soğuk zincir bozulmadan sipariş verilen marketlere teslim ediliyor. Kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerden teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.”



Marketten veya internetten Sipariş


Müşteriler marketlerde bulunan Vekâleten Kurbanlık Koli Satış Masalarından kurban siparişi verebiliyor. Arzu edenler, geleneksel kurban satışı yapan marketlerden kurbanlıklarını “canlı” olarak seçebiliyor. Seçilen kurbanlıklar, kesim zamanına kadar özel emanet çadırında ücretsiz olarak kalabiliyor. Daha sonra teslim fişi üzerinde belirtilen tarih ve saate göre markete gelen kurban sahipleri, kesim saatinde vakit kaybetmiyor.


Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden ve online market uygulamasından sipariş veriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Bodrum, Antalya ve Adana’dan carrefoursa.com üzerinden verilen siparişler adrese teslim ediliyor.



Kurban bağışı imkânı


CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında Türk Kızılay’ı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ’ne (BEDD) kurban bağış olanağı sunuyor. Türk Kızılay’ına kurban bağışı bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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