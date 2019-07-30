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Kurban kesim ve satış yerlerinde karasinek mücadelesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerlerine astığı sarı bayraklarla karasinek mücadelesi başlattı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Kurban kesim ve satış yerlerinde karasinek mücadelesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurban kesim ve satış yerlerine astığı sarı bayraklarla karasinek mücadelesi başlattı. Büyükşehir, Kurban Bayramı öncesinde merkez ilçelerde oluşturulan kurbanlık satış alanlarında çevre sağlığını tehdit edecek unsurlara karşı önlemler aldı.


1000 sarı bayrak 850 noktaya asıldı


Daha hijyenik ve temiz bir ortamda kurbanını almak isteyen vatandaşlarla kurban yetiştiricilerini buluşturan kurban pazarlarını karasineklerden arındırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda farkındalık oluşturan büyükşehir, kamuoyunda karasinek yemi olarak bilinen Asetamiprid’le şekerli su sıkılan sarı bayraklı tedbir, görenlerin dikkatini çekti. “Karasinek Mücadelesi İlaçlıdır Dokunmayınız” yazısının yer aldığı 1000 sarı bayrak; Şehitkâmil, Şahinbey ve Oğuzeli merkez ilçelerinde 850 noktaya asıldı.


Artık Karasinekler Yaklaşmıyor


Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sarı renkli 100x50 santimetre ebatındaki bayraklarla, kurban kesim ve satış yerleri kontrol altına alındı. Büyükşehir, bulaşıcı hastalıkların insan ve çevre sağlığına zarar vermesini engellemek için sarı bayraklar yerleştirdi, kurban kesim ve satış yerlerine karasinekleri yaklaştırmadı. Özellikle kurban satış alanlarında oluşabilecek karasinek larvalarına karşı mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, söz konusu alanları sık sık ilaçlarken, sarı bayrak uygulamasıyla da karasinekleri alandan uzak tutmayı başardı.


Ne Dediler?


Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde kurban kesim yeri sahibi Mehmet Sait Kiraz, “Büyükşehir Belediyesi tarafından kesim ve satış yapılan yerler sürekli ilaçlanıyor. Karasinekle mücadele uygulaması kapsamında sarı bayraklarla sinekleri artık görmüyoruz, temiz bir ortamda kurbanlarımızı kesiyoruz” dedi.


Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Kayam ise, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karasinek mücadelesinde hayvan satış yerlerine astığı sarı bayrakların çok faydasını gördüklerini belirterek, karasineklerin artık kurban satış yerlerine uğramadığını söyledi.


Mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı dolayısıyla hayvan satış noktalarında olası karasinek etkisinin azaltılmasına dönük alınan önlemlerin hayati önem taşıdığına değinen Kayam, Büyükşehir Belediyesi’nin sarı bayrak uygulamasını desteklediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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