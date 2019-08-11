Kurban keserken elini arı soktu, yoğun bakıma alındı! Kayseri'de kurban eti keserken elini arı sokan Mustafa Duru,) hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Duru, sabah evine gelen kasap tarafından kesilen kurbanını parçalamaya başladı. Duru, bahçede kurban etini bıçakla doğradığı sırada, sol elini avuç içi kısmından arı soktu. Yoğun bakıma alındı Arıya alerjisi olduğu öğrenilen Duru, rahatsızlanınca yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Duru, daha sonra kentteki özel hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu ağır olan Duru, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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