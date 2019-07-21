Kurban ibadetinizi tehlikeye atmayın! Hem İslam karşıtlığı yap, hem de Müslümanları sömür!

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İslam düşmanlığını her fırsatta yapan laikçi sermaye, bayramlarda dini istismar etmeye devam ediyor.

Yahudi olduğu iddia edilen yabancı sermayenin ortaklık yaptığı CarrefourSA ve İslam karşıtlığıyla bilinen Koç'un şirketi Migros Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Müslümanların ibadetlerini fırsata çevirme gayretine düştü.

Domuz eti ve içki satandan kurbanlık alınmaz!

Domuz eti ve içki ile birlikte kurbanlık da satan marketler konusunda Müslümanları uyaran ilahiyatçılar, “Harama teşvik eden, ve harama vasıta olan yerden alışveriş yapılmamalı” uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz senelerde Müslümanlara uyarılarda bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim Urhan, “Bir Müslüman, alkol ile domuz eti satan, Müslümanlara karşı olumsuz bir tutumu olan marketlerden kurban alamaz ve kesemez. Bu tür yerlerden alışveriş yapmak haramdır. Müslüman, emin olduğu yerlerden alışveriş yapmalı ve kurbanlığını almalı aksi halde şüpheli marketlerden alması, şüpheli yerlere kurban kesimini yaptırması caiz değildir. Müslümanların, İslami açıdan şüpheli alışveriş merkezlerinden uzak durmalarını rica ediyorum. Adı geçen marketler zincirinin Müslümanlara yönelik tavır koydukları biliniyor. Onlar bize karşı tavır koyuyorlar da biz Müslümanlar olarak neden tavrımızı ortaya koymayalım?” demişti.

Kurbanınıza faiz bulaşıyor

Carrefoursa ve Migros'un taksitli kurbanlık hayvan satışı yapması da ayrı bir tartışma konusu oldu. Faizci bankalar üzerinden kredi kartına taksit imkânı tanındığı da vurgulanarak faize kapı aralanan kampanyalar ile kurban ibadeti adeta lekeleniyor.

Kredi kartı ile kurban alırken faize girilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Necmettin Nursaçan, geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamada “Allah’ın yolundaki fedakarlığın sembolü olan kurban ibadetini işlerken günaha girmemek gerekir. Kredi kartıyla yapılan taksitli alışverişlerde faiz tahakkuk ediyor. Faiz tahakkuk edince de kurban ibadetinde sevap ile günah birbirine karışıyor” ifadelerini kullandı.

Sakatatların ve derilerin üzerine yatıyorlar

Canlı hayvanları kesip paketleyip getireceklerini vaadeden bu marketler, kemik, sakatat ve deri gibi hayvanın organlarının üzerine yatıyor. Sözkonusu marketlerin, sadece kemiksiz et getireceğini belirtilerek kurbanlık hayvanın verilmeyen ve satılması caiz olmayan diğer kısımlarının ise ne yapıldığı ise bilinmiyor.

"Nasıl kesildiği, kimin kestiğini bilmiyoruz"

Geçtiğimiz sene konuyla ilgili açıklama yapan ilahiyatçı yazar Abdülaziz Kıranşal, "Kapitalizmin kurbanlarımız üzerinden semirmesine vesile olan marketlerin paketlenmiş kurban kampanyalarından uzak duralım. Nasıl kesildiğini, kimin kestiğini bilmediğimiz kafamızda bin türlü soru ve şüphe oluşturacak uygulamalardan kaçınalım. Hele hele sermayesinin emperyalizme aktığından emin olduğumuz kimi şirketlerin, alışveriş merkezlerinin kurban ibadetimize de el atmasına asla müsaade etmeyelim" sözleriyle uyarmıştı

Dini istismar ediyorlar

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve buna benzer önemli günleri ticari fırsatçılığa çeviren sözkonusu marketler, İslam'a yönelik karşıtlıklarıyla dikkat çekerken Müslümanları sömürme çabası ise din istismarcılığı olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Migros ve Carrefoursa gibi büyük marketlerin gayrimüslimlerin yönetmesi "Gayrimüslimlere vekalet verilir mi?" sorularına neden oldu.