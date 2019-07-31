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Kurban ibadeti

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, 'Kurban ibadeti' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
Kurban ibadeti

Önümüzde ki hafta Kurban Bayramı gelecek nasipse. İnşaallah millet olarak yeni bir ibadeti yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdilerde insanlarımız, kurbanlık listelerine girmeye çalışmakta. Kurbanlıklar pazara inmeye başladı. Nasipse kazasız belasız bir bayramı beraberce yaşarız.

Kurban, yakınlaşma demek. İslami manası ise zengin ve hali vakti yerinde olan insanlarımızın Allah rızası için kurban edilebilir hayvanlardan kurban etmeleri. Burada kurbanın vacip mi sünnet mi tartışmasına girecek değilim. Bizim mezhepte yani Hanefi mezhebinde kurban ibadeti vacip olarak geçmekte. Bazı kardeşlerimiz bana Nizamettin hocam, Şafi mezhebinde kurban ibadeti sünnet derlerse de burada Şafi mezhebinde sünnetin, vacip kadar güçlü olduğunu hatırlatmak isterim. Bundan dolayı, hali vakti yerinde olan kardeşlerimin bir ibadet olarak kesmeleri sosyal bir yardımlaşmaya vesile olacağından daha akli durmaktadır.

Kurban ibadetinin vacip oluşuyla ilgili ayet ve hadisleri izanlarımıza sunmak isterim; Kur’an ayeti Kevser sûresi; “ Biz sana Kevser’i verdik. Öyle ise Rabbin için namaz kıl ve kurban kes…” Hadiste ise Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır; “Hali vakti yerinde olup da Allah için kurban kesmeyenler şu mescidimize uğramasınlar. “Bu ayet ve hadislerin ışığında biz Türklerin mezhebi Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Azam Ebu Hanife kurban ibadetini vacip olarak değerlendirmektedirler.

Konu hakkında fıkhi yorumları, kardeşlerimizin Diyanet İşleri Başkanlığımıza sorarak öğrenmeleri bir zorunluluktur. Konuyu, fıkhi yorumlara  girerek sizlerin vaktini almak istemem.

Kurban ibadetinde keseceğimiz kurbanların diğer ihtiyaçlı kardeşlerimizle paylaşmamız, sosyal yardımlaşmada kurban ibadetinin ruhuna daha uygundur. Kurbanımızın üçte birini kendimize üçte birini akrabalarımızdan ihtiyaçlılara diğer son üçte birini de komşularımızdan ihtiyaçlı olanlara vermemiz dinimizin emrettiği kurban ibadetine en uygun davranış şeklidir.

Vekaleten kurban ibadeti yapmakta olan devletimizin organları; Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılayı ve Mehmetçik Vakfıdır.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
  1. Kurban Bayramı
  2. Allah
  3. İslam
  4. Kur’an ayeti Kevser sûresi
  5. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı
  6. Türkiye Diyanet Vakfı
  7. Türk Kızılayı
  8. Mehmetçik Vakfı

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