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Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban kesecek vatandaşlar şimdiden kurban fiyatlarını araştırır oldu. Kurban fiyatları İstanbul en düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? İşte detaylar

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban kesecek vatandaşlar şimdiden kurban fiyatlarını araştırır oldu. Kurban fiyatları İstanbul en düşük küçükbaş kurban fiyatı ne? İşte detaylar

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Vatandaşlar kurbanlıklarını daha şimdiden araştırır oldu. Kurban kesecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyordu. Vatandaşların bu merakı giderildi. 2018 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban fiyatları belli oldu. Buna göre, küçükbaş ve büyükbaş 2018 kurbanlık fiyatları küçükbaş hayvanın kurbanlık fiyatı ortalama 1,000 TL olurken büyükbaşın kurbanın fiyatı ortalama 7000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Uzmanlar 2018 kurbanlık fiyatlarındaki bu artan döviz kuru nedeniyle maliyeti yükselen yem ve yakıt fiyatlarının olduğunu dile getirmekte.

İstanbul'da kurban satış fiyatları belli olmadı ancak fiyatların aşağı yukarı ne olacağı tahmin ediliyor. 2018 Kurban Bayramı’nın yaklaştığı şu günlerde İstanbul kurban fiyatları merak konusu oldu. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatlarının 750 ile bin 500 lira arasında değişebileceği konuşuluyor. Büyükbaş kurbanlıklar fiyatları ise 7 ile 18 bin TL arasında olduğu söyleniyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:08
  1. Kurban fiyatları İstanbul
  2. İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

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