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Kurban eti nasıl dağıtılır? Kimlere ve ne kadar kurban eti verilir?

Mübarek Kurban bayramı eda ediliyor. İslam dininde Kurban kesenlerin kurban kesmeyen ihtiyaç sahiplerine etlerinden bir kısmını vermeleri tavsiye edilir. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim işlemleri sürerken bir yandan kurban nasıl dağıtılır sorusu aratılıyor. Vatandaşlar kime ne kadar et dağıtılması gerektiğini merak ediyor. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır? Kimlere ve ne kadar kurban eti verilir? İşte detaylar...

11 Ağustos 2019 Pazar 11:48
Kurban eti nasıl dağıtılır? Kimlere ve ne kadar kurban eti verilir?

Mübarek Kurban bayramı eda ediliyor. İslam dininde Kurban kesenlerin kurban kesmeyen ihtiyaç sahiplerine etlerinden bir kısmını vermeleri tavsiye edilir. Sabah saatlerinden itibaren kurban kesim işlemleri sürerken bir yandan kurban nasıl dağıtılır sorusu aratılıyor. Vatandaşlar kime ne kadar et dağıtılması gerektiğini merak ediyor. Peki Kurban eti nasıl dağıtılır? Kimlere ve ne kadar kurban eti verilir? İşte detaylar...

Kurban eti nasıl dağıtırlır?

Eti tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit olarak tarttıktan sonra, paylaşmak için kur'a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında taksim etmek için, kur'a çekmek caiz ve sünnettir. Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur. Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir. Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.
Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Kimlere ne kadar kurban eti verilir?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:48
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  5. kurban eti kime verilir
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