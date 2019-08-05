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Kurban derilerinin alım ve satışına şehir merkezinde izin verilmeyecek

Nevşehir Belediyesi tarafından bundan böyle şehir merkezinde büyük ve küçükbaş hayvan derilerinin alım ve satımına müsaade edilmeyeceği açıklandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
Kurban derilerinin alım ve satışına şehir merkezinde izin verilmeyecek

Nevşehir Belediyesi tarafından bundan böyle şehir merkezinde büyük ve küçükbaş hayvan derilerinin alım ve satımına müsaade edilmeyeceği açıklandı. Hayvan derisi alım ve satışı bundan böyle Hayvan Pazarı’nda yapılacak.


Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada; daha önce Kasaplar Çarşısı’nda yapılan büyük ve küçükbaş hayvan derisi alım ve satımına, derilerin uzun süre beklemesinden kaynaklanan koku, çevre ve görüntü kirliliği oluşturmasından dolayı müsaade edilmeyeceği bildirildi. Kurban derisi ticaretinin şehir merkezinde sadece Hayvan Pazarı içerisinde yapılabileceğini kaydeden yetkililer, aksi davranışta bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını duyurdu.


Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla bir dizi tedbir alan Nevşehir Belediyesi, 11 Ağustos 2019 Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle Nevşehir merkezinde vatandaşlarımızın, Nevşehir Valiliği Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerler dışında kurbanlarını kesemeyeceklerini hatırlattı. Açıklamada, “Vatandaşlarımızdan havaların sıcak olması kesilen kurban atıklarının rast gele alanlara atılmaması, kesimden çıkan atıkların sızdırmaz, dayanıklı çift kat siyah torbalara ağzı iyice bağlanarak kapalı çöp konteynerine atılması hususunda daha duyarlı olması gerekmektedir. 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesince hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sair bir alana bırakan kişilere 153 TL idarî para cezası uygulanacaktır.” denildi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:13
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