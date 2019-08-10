0553 313 94 23

"Kurban derilerini ekonomiye kazandıralım"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar:- "Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
"Kurban derilerini ekonomiye kazandıralım"

İZMİR (AA) - Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, "Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır." dedi.

Zandar, yaptığı yazılı açıklamada, yıllık 1,6 milyar dolar ihracat hacmine sahip deri sektörünün ihtiyacı olan ham derilerin önemli bölümünün kurbanlık hayvanlardan elde edildiğini belirtti.

Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için vatandaşların azami özen göstermesi gerektiğini belirten Zandar, "Kurban derilerini ekonomiye kazandırmalıyız. Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Ham derinin çok değerli bir organik madde olduğunu vurgulayan Zandar, yüzüm işleminden sonra hava sıcaklığı nedeniyle kısa süre içinde tuzlama yapılması gerektiğini belirtti.

Yüzülen deride kalan et ve yağ parçacıklarının delik, kesik ve çizik oluşturmadan sıyrılması gerektiğine işaret eden Zandar, şunları kaydetti:

"Deride et ve yağ parçacıklarının kalması, koruma amacıyla deriye verilecek tuzun deri içerisine nüfuz etmesini engeller ve ham derinin kolaylıkla bozulmasına sebep olur. Yüzüm sonrası deriler yaklaşık 1 saat kadar serin ve hava akımı bulunan bir yerde vücut ısısının düşmesi için bekletilmelidir. Koruma amacıyla küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kilogram kadar, büyükbaş ham deriler için 8-10 kilogram civarında, kalın tanecikli temiz ve kuru tuz, derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yayılmalı ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmelidir. Yüzülen taze ham deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemelidir. Naylon torbalara konulan deriler havayla temas etmedikleri için kısa sürede bozulmaktadır. Ayrıca kesim sırasında ortaya çıkan bağırsak ve iç organlar deriyle beraber kesinlikle muhafaza edilmemelidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:59
  1. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar
  2. İzmir
  3. Kurban Bayramı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban kesim yerleri belirlendi
    1. Kurban kesim yerleri belirlendi
    2. Kurban Bayramı'nda sofraları bademli..
    3. Jandarma ve trafik polislerinden..
    4. Nehir başardı sıra arkadaşlarında
    5. Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını..
    6. Kurban Bayramı arefesinde kabir..
    7. Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"..
    8. Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt..
    9. Atatürk Evi Projesine ilk destek..
    10. MEB ilk kez Diyanet adına yurt dışına..
    11. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram..
    12. Kocaeli’de bayram öncesi 326 araca 177..
    13. Şehit annesi 4 erkek çocuğunu daha..
    14. Jandarmadan sürücülere broşürlü uyarı
    15. Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat..
    16. Galericilere, iş yeri şartlarına uyum..
    17. Alaçatı’nın rüzgarı korunmaya muhtaç..
    18. Narlıdere’de ibadethaneler bayrama..
    19. Davalı mimar sahte "yüksek" mühendis..
    20. Voleybolda transfer
    21. Erdoğan'ın bayram mesajında dikkat..
    22. Dura, CHP Çeşme Gençlik Kolları..
    23. Renegade ve Compass modellerinde takas..
    24. Galatasaray’ın, rakibi Fiorentina
    25. Tosya’da son kurbanlıklar alıcılarını..
    26. Lekima Tayfunu Çin’i vuruyor
    27. Her sabah Van Gölü'nde yüzüyorlar
    28. Polenin doğurganlık arttırıcı etkisi
    29. Halk GYO, 2.67 milyarlık aktif..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz