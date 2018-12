Kurbanbizim için Burak’tır

2010 Kurban organizasyonunu Yeni Akit’e anlatan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Kurban, paylaşma ve dayanışmayı öne çıkaran bir ibadettir. Herkes önce ailesi için kurban kessin” dedi. Türkiye’de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı anlayışına getirdiği uluslararası kardeşlik anlayışıyla her geçen gün dünyada ve Türkiye’de takdir toplayan İHH İnsani Yardım Vakfı, bu sene de Kurban coşkusunu 125 ülkede yaşatacak. Mavi Marmara ile insanlık tarihine anlamlı bir insani dayanışma destanı yazdıran İHH, dünyanın yoksul ve ihtiyaç sahibi bölgelerinde yüzleri güldürmek için adeta seferber oldu. Bu seneki Kurban çalışmalarını Yeni Akit’e anlatan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, ‘Ortadoğu, Afrika, Orta Asya, Balkanlar, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinin de aralarında bulunduğu 125 ülke ve bölgede, Türkiye’de de 62 ilde kurban kesme faaliyetinde bulunacaklarını’ söyledi. İşte İHH Başkanı Yıldırım’ın sorularımıza verdiği cevaplar; - İHH, son yıllarda yaptığı insani yardım faaliyetleri ile hem ülkemizde hem de dünyada çok dikkat çekti. Özellikle Kurban faaliyetleri ile parlayan insani yardım organizasyonlarını neden birinci planda tutuyorsunuz? Kurban ana tema olarak sizin için ne ifade ediyor? - Kurban, her şeyden önce bizim için bir ümmet seferidir. Kurban, bizim için mesafeleri ortadan kaldıran bir Burak’tır. İlk defa Türkiye’de 1992’de başladık. Bu sene 19. kurban organizasyonunu gerçekleştireceğiz inşallah. Kurban, paylaşma ve dayanışmayı öne çıkaran bir ibadettir. Yılda bir kere de olsa binlerce ailenin evine et giriyor. Türkiye’deki bir insan, binlerce kilometre ötede hiç tanımadığı insanlar için kurbanlıklar kesilmesini istiyor. Böylece kurban aradaki fiziki mesafeleri eritiyor. Toplumsal dayanışma ve barışı öne çıkarıyor. Toplumları birbirine yaklaştırıyor, yabancılaşmayı engelliyor. Tabi çok büyük tecrübelerimiz var. Kurbanla dünyanın her tarafına ulaşma şansımız var. Her yıl gittiğimiz yerlerde, oraların ihtiyaçlarını belirliyoruz. Daha sonra bir araya gelip yıl içerisinde, o bölgede yapılması gereken projelere karar veriyoruz. Biz bu çalışmaları, bir nevi İslâm Dünyasının Kongresi olarak görüyoruz . Heyetlerimiz gittikleri yerlerde bölgenin kanaat önderleri, âlimleri ve yöneticileri ile görüşüyor. Getirdikleri bütün bilgiler masaya yatırılıyor ve İslam dünyasının ihtiyaçları belirleniyor. İslam dünyasında birliğin oluşturulması için zemin hazırlanıyor. Kurban bizim için ibadettir, paylaşmaktır, berekettir. Biz, kurbanı bir sosyal faaliyet olarak görmüyoruz. Sosyal faaliyetleri ibadet boyutunun alt başlıkları altında görebiliriz.



HERKES ÖNCE AİLE İÇİN KURBAN KESSİN



- Peki, Kurban ibadetinin sadece bağış yoluyla yerine getirilmesi sizce yeterli mi? - Kurban bağışlarını halkımızdan talep ederken özellikle şunu hatırlatıyoruz; ailelerimizde ve çevremizde kurban geleneğini yaşatalım. Her ailede, insanlar çocuk yaştayken kurban ile ilgili bir hatıraya sahiptir. Aile fertleri Kurbanda bir araya gelir, Kurban keser ve bir sofrada bir araya gelerek ibadet ve dayanışmanın en güzel günlerini yaşarlar. Bu vazifenin bu şekilde devam etmesi gerekir. Biz bir ailede kesilen kurbanın ikincisi veya üçüncüsüne talibiz. Yani bir ailede eğer sadece bir kurban kesiliyorsa onu istemiyoruz. Çünkü insanlar Kurban ibadetini öncelikle kendi aileleriyle yaşamalı. Eğer ikinci veya üçüncü kurban söz konusu ise işte biz buna talibiz. Çünkü kurbanla beraber ibadetin yanında ahlaki yapılanmalar ve ailevi birliktelikler oluşuyor. Sadece bir kurban alırsan ve onu da alıp bağışlarsan, Kurbanın hazzını çocuklara yaşatmazsan bizce doğru olmaz. Eğer bir ailede bir kurban kesilecekse, onu öncelikle o ailenin kesmesi önemlidir. Biz bir ailede kesilecek ikinci veya üçüncü kurbana talibiz.



KURBAN ÜMMETİN DİRİLİŞİNE VESİLE OLUYOR



- Kurban İHH için çok önemli... Peki, Kurban organizasyonlarını gerçekleştireceğiniz bölge ve ülkeleri hangi kriterler belirliyor? - Hayırseverlerin yapacağı bağışlarla ağırlıklı olarak savaş, işgal, doğal afet ve fakirlik gibi kriz bölgelerinde kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. İstisnasız savaş bölgelerinde Filistin, Irak, Patani, Moro, Afganistan, Keşmir, Çeçenistan, Doğu Türkistan, Arakan gibi. Dikkat ederseniz bütün savaş bölgeleri, Müslümanların yoğun yaşadığı yerler. Onun dışında doğal afetlerin yaşandığı bölgeler var. Özellikle bu sene Pakistan’a ağırlık vereceğiz.Birçok köyün tekrar Müslüman olmasına vesile olduk. Oralarda camiler açtık, medreseler açtık. Onun için Kurbana çok önem veriyoruz.



SÖMÜRGECİLER BİZDEN RAHATSIZ OLUYORLAR



- İHH, Mavi Marmara seferiyle ülkemizde ve dünyada tanınırlık bakımından zirve noktasında sanırım. Dünya halklarının algılaması nasıl? - Bizim sevenimiz de çok düşmanımız da. Çünkü biz taraf olmak zorundayız. Biz adaletten, haktan, barıştan tarafız. Mazlum ve mustazafların yanındayız, olmak zorundayız. Dünyayı da sömürmek isteyen güçler var, bunlara karşı ciddi bir hat oluşturmak zorundayız, sivil inisiyatif olarak. Diyoruz ki siz, bu insan hakları ihlallerini, ambargoları yapamazsınız. Siz bu toprakların yeraltı kaynaklarını sömürüp, sadece kendinizi zenginleştiremezsiniz. Bu dünya herkese yeter dediğiniz zaman o kesimin düşmanlığını kazanırsız. Hak ve adaleti savunanların yanında olmak bizi büyütür. Bu vesile ile bağışçılarımızın arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bağışçıların kurbanlıklarını İslami usullere göre kesen İHH, kurbanlıklar kesildikten sonra bağışçıların cep telefonlarına ‘’Kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin’’ mesajı atıyor.



İHH’NIN ALİMLER HEYETİ KURBAN ÜCRETİNİ BELİRLİYOR



- Kurban ücretini 300 TL olarak belirlendiniz. Bu rakamı nasıl belirlediniz? İHH’nın âlimler heyeti var, bu heyet her yıl toplanır ve Kurban ücretini fıkhi açıdan ele alarak belirler. Yapmış olduğumuz her işi de önce âlimlerle görüşüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Biz kimliğimizi asla saklamıyoruz. Biz insani yardım vakfıyız ama yöneticileri ve çalışanları Müslüman olan ve dindar olan insanlarız. Ancak yardım yaparken asla dil, din ve ırk ayırımı yapmıyoruz. Çünkü İslam dini bize, bunu emrediyor. Bu geleneği de bizden sonraki nesillere miras bırakıyoruz. Bu çerçevede, kurban keseceğimiz 125 ülkenin kurban ücretlerini çıkarttık. Dünya genelinde geçen seneye oranla yüzde 15’lik bir artış olduğunu gördük. Bu çerçevede 300 TL ile bütün ülkelerde Kurban kesebileceğimizi gördük. Bazı bölgelerde Kurban ücretleri 125 TL, bazılarında 450 TL’dir. Biz, bunların ortalamasını ele aldık.Bu sene en az 50 bin kurban kesmeyi hedefliyoruz. Halkımız yaptığımız tüm faaliyetleri www.ihh.org.tr internet sayfamızdan takip edebilirler.