Kurban bereketini yıl boyu yaşatmak isteyenler vekaletlerini Kızılay’a veriyor

2007 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı, bu yılki kampanyasında hayırseverlere “Kurban’ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla sesleniyor. Bursa Türk Kızılay’ı da bu yılki kurban vekaletleri için kolları sıvayıp çalışmalara başladı.

Kızılay’ın geleneksel hale gelen Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası bu yıl da devam ediyor. Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, kurban etlerini yüzbinlerce mazlumun sofrasına ulaştıracak. Uygulanacak model sayesinde ihtiyaç sahipleri sadece Kurban Bayramı süresince değil, yıl boyu ete kavuşacak. Kızılay, bu yıl Türkiye de dahil 51 ülkede vekâlet sahipleri adına kurban kesecek.

Kızılay’ın “Kurban’da Kızılay Modeli” sayesinde hayırseverler kurban ibadetlerini amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebilecek. Çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıklar, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak.

Hayırseverler, Bosna Hersek ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri; Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya’nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri; Pakistan ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri; Kırgızistan ve Tataristan’ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri; Filistin ve Irak’ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurt dışında 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a kurban vekâletlerini verebilecekler.

"Bursamızın merhamet ve dayanışma ruhundan güç alıyoruz"

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan yaptığı açıklamada, "Bursamızın merhamet ve dayanışma ruhundan aldığımız güçle geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz kurban bağış kampanyamızla Türkiye çapında şubelerimiz arasında 2. şube olmuştuk. Bu yılki kurban bağış kampanyamızda da gücümüzü Bursamızın merhamet ve yardımlaşma duygularına dayanan medeniyet anlayışından alarak genel merkezimizin yönlendirmesi doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. İnşallah bu yıl da hayırsever kurum ve vatandaşlarımızın teveccühü, hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahiplerimiz arasındaki köprüyü en doğru şekilde kuracağız. Bu açıdan bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz gönül rahatlığı ile kurban vekaletlerini Türk Kızılayı’na bağışlayabilirler. Bağışçılarımız, vekalet kampanyamızın kesim aşamasından, ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılması işlemlerine kadar dini ve manevi hassasiyetlerine dinimizin gereklerine uygun bir şekilde yürütüleceğinden emin olarak bağışlarını gerçekleştirebilirler" dedi.

Hayırseverler, yurtiçi 1 hisse kurban vekâlet bedeli olarak 850 TL öderken, yurt dışı kurban vekâlet bedeli için 725 TL ödeyecekler. Kızılay’a vekalet vermek isteyen hayırseverler, Kızılay’ın sitesinden da bu hizmete ulaşabilecekler. Ayrıca vekalet kabul merkezlerinde kredi kartı kullanarak veya nakit olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Banka yoluyla iseVakıflar Bankası Bursa Organize Sanayi Şubesi hesabına havale/EFT ile IBAN: TR 31 0001 5001 5800 7307 7617 16 hesabına para yatırabilecekler.