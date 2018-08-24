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Kurban Bayramının birinci günü kaçılan 2 kardeşin cesedi bulundu

Mısır'da bayramın birinci günü kaçırılan iki kardeşin cansız bedenleri bir su kanalında bulundu.

24 Ağustos 2018 Cuma 10:01
Kurban Bayramının birinci günü kaçılan 2 kardeşin cesedi bulundu

Mısır'da bayram sabahı Mahnud ve Rayan isimli iki çocuğu ile parka giden Mahmud Nazmy parkta yabancı bir kişinin yanlarına gelerek kendisini Nazmy'nin eski bir okul arkadaşı olarak tanıttığını belirtti. Nazmy adamı tanımadığını söylemesine rağmen yabancı baba Nazmy ile konuşmak için ısrarcı oldu.

BABA, O SIRADA ÇOCUKLARIN ORTADAN KAYBOLDUĞUNU FARK ETTİ

Konuşma bittiğinde ise Nazmy iki çocuğunun ortadan kaybolduğunu fark etti. Çocuklarını bir süre arayan Nazmy iki çocuğu hiçbir yerde bulamayınca polise gitti.

 

KAÇIRILAN ÇOCUKLARIN CESEDİ SU KANALINDA BULUNDU

Başlatılan arama çalışmaları sonucu incelenen güvenlik kameralarında iki çocuğun zorla bir arabaya bindirilerek kaçırıldığı ortaya çıktı. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra çocukların cesetleri bölgedeki bir su kanalında bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 10:01
  1. Mısır
  2. Kurban Bayramı

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