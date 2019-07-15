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Kurban Bayramında turizmcilerin 9 günlük tatil beklentisi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nın 9 güne uzatılması iç pazar hareketliliğini mutlaka arttırır.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
Kurban Bayramında turizmcilerin 9 günlük tatil beklentisi

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nın 9 güne uzatılması iç pazar hareketliliğini mutlaka arttırır. İç pazarın büyümesine katkı sağlayacak her türlü hamlenin kamu ve özel sektörde atılması ve iyi yönetişim mantığıyla hareket etmek lazım.Biz hep söylüyoruz bu tür tatiller yılın başından itibaren ilan edilmeli. Son dakikaya kalınca arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz" dedi.


Kurban bayramı için geri sayım başladı. Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması sayesinde sevdikleri ile bol bol vakit geçiren vatandaşlar Kurban bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyor. Özellikle başka şehirlerdeki akrabalarını ziyaret etmek isteyenler ve tatil planları yapanlar Kurban bayramı tatilinin Ramazan Bayramında olduğu gibi 9 gün olmasını bekliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, "9 günlük tatilin iyi bir hareketliliğe neden olacağını biliyoruz. Ancak zaman iyice kısaldı, önümüzdeki hafta bayram tatiline 20 gün süre kalacak. Tatilin bir an önce açıklaması gerek aksi takdirde bundan sonrasında çok da büyük bir katkısı olmaz. Biz hep söylüyoruz bu tür tatiller yılın başından itibaren ilan edilmeli. Son dakikaya kalınca arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamıyoruz" dedi.


Yılın başından itibaren erken rezervasyonların yapıldığını dile getiren Ayık, "İç turizm bizim için çok önemli, rakamlar oldukça önemli. İç pazarın büyümesine katkı sağlayacak her türlü hamlenin kamu ve özel sektörde atılması ve iyi yönetişim mantığıyla hareket etmek lazım. Belki önümüzdeki sene dokuz günlük bir fırsatımız olmayacak, bu yıl elimizde fırsat varken iyi değerlendirilmeli" dedi.



Atmaca: "Vatandaş hem kurbanını keser hem tatil yapar"


Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, "Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı’nın 9 güne uzatılması iç pazar hareketliliğini mutlaka arttırır. Vatandaşın da beklentisi bu yönde. Bir taraftan kurbanını keser geri kalan sürede tatilini yapar. Aslında bu tür tatiller çok daha önceden belirlense, tüketici ona göre tatilini erken rezervasyon döneminde planlar ve daha ekonomik tatil yapar" şeklinde konuştu.


Kurban bayramına yönelik erken rezervasyonların olduğunu ancak oranların düşük olduğunu ifade eden Atmaca, "Kış döneminde daha büyük indirimler vardı. Şimdi yüksek sezon olduğu için indirim oranları haliyle daha düşük" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:50
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