0553 313 94 23

Kurban Bayramı'nda acil servisler yoğun mesai yaptı

Türkiye genelinde, bayram boyunca 35 bin 292 kişi, kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde tedavi gördü- Sağlık Bakanlığı verilerine göre İstanbul, Ankara ve Konya, kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalarda başı çekti

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
Kurban Bayramı'nda acil servisler yoğun mesai yaptı

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Türkiye genelinde, bayram boyunca 35 bin 292 kişiye, kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde müdahalede bulunuldu.

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 4 günlük Kurban Bayramı'nda "acemi kasaplar" yine acil servislerin yolunu tuttu.

Türkiye genelinde, bayram boyunca kurban kesiminden kaynaklanan yaralanmalar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvuranların sayısı 35 bin 292 kişi oldu. Sadece bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında 29 bin 582 kişi yaralanma şikayetiyle acil servise koştu.

Kurban Bayramı'nda yaralanma sonucu hastaneye en çok başvuru İstanbul (2 bin 948 kişi), Ankara (2 bin 314 kişi) ve Konya'da (2 bin 223 kişi) yapıldı.

- 112 Acil Servis nefes almadı

Bayram süresince 112 Komuta Kontrol Merkezlerine gelen çağrıların 40 bin 118'i tıbbi nedenler, 5 bin 691'i trafik kazaları, 6 bin 214'ü çeşitli kazalar ve diğer konular, 212'si ise yangın gerekçesiyle yapıldı.

Vakaların 40 bin 352'si hastanelere nakledilirken, geri kalanlara olay yerinde müdahale edildi.

Bu arada, Sağlık Bakanlığının bayram tedbirleri kapsamında 22 bin hekim, 78 bin hemşire, 30 bine yakın da sağlık çalışanı olmak üzere 130 bin personel nöbet tuttu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:06
  1. acil
  2. Kurban
  3. Kurban Bayramı
  4. vaka
  5. yaralanma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı
    1. sahibinden.com'da klimalara ilgi arttı
    2. Büyükşehir Belediyesi halk plajları,..
    3. Çarşamba Havalimanı temmuz ayında..
    4. İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde..
    5. Tırla otomobil çarpıştı! Bolu'da can..
    6. Vali Canbolat gaziye sahip çıktı
    7. CHP'den 8 partiye çağrı: Gelin görüşelim
    8. Çamaşır evlerinden üç ayda bin aile..
    9. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    10. UEFA yılın futbolcusu finalistleri..
    11. MHP İl Başkanı Kasap, Vali Epcim’i..
    12. Endonezya'dan maç izlemek için geldiler
    13. Hong Kong’da kırmızı alarm! Tanklar ve..
    14. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    15. Memurların zam pazarlığında üçüncü..
    16. Kabızlığa kesin çözüm arayanlar burada..
    17. 700 gramlık ikizler yaşam mücadelesini..
    18. Aydın'da dehşet dolu anlar! Parktaki..
    19. 'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından..
    20. Yeşilyurt Mahallesi’nde asfalt öncesi..
    21. Leonardo Jardim’den Falcao açıklaması
    22. CHP kampa giriyor
    23. Adıyamanlılar Vakfı depremzedeleri..
    24. Otomobilin çarptığı küçük çocuk can..
    25. HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı..
    26. Üvey babasını silahla yaraladı
    27. Yunusemre Belediyespor geleceğin..
    28. Siirt’te ayakkabısını giymeye çalışan..
    29. İstanbul'da nerede mangal yapılır?..
    30. Özel İdare’den güvenlik güçlerine araç..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması