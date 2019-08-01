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Kurban Bayramı'na doğru

Kartal Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:52
Kurban Bayramı'na doğru

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki boş arazide kurulan kurban satış ve kesim alanında, vatandaşların sağlıklı, rahat ve temiz bir şekilde kurbanlık alması ve kestirmesi için bütün detaylar düşünüldü.

Eski Eczacıbaşı arazisinde kurulan pazarda, hem kurbanlık hayvanların sağlığı hem de memleketin dört bir yanından hayvanlarını Kartal'a getiren satıcıların konforuna yönelik birçok yenilik hayata geçirildi.

48 bin metrekarelik alanda, zemin düzleştirilerek asfalt kırığı ve mıcır serildi, arazideki otlar temizlendi ve her kurban çadırına su ve elektrik ulaştırılması sağlandı.

Satıcıların kurban satış ve kesim alanında bulunduğu süre boyunca konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için mobil mescit, duş, tuvalet ve kafeteryalar kuruldu.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş için iki ayrı kesimhanenin inşası devam ediyor. Kurban Bayramı'ndan önce inşası tamamlanacak olan ve son teknolojinin kullanılacağı kesimhaneler sayesinde vatandaşların kurbanlarını kolaylıkla ve temiz bir ortamda kesebilmeleri sağlanacak.

Sıcak yaz günlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de düzenli olarak alanda ilaçlama yapılıyor, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler kapsamında, kurban satış ve kesim alanında Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından hayvanların genel sağlık durumu, kulak küpeleri, pasaport ve nakil belgeleri ile koruyucu aşılarının yapılıp yapılmadığıyla ilgili kontroller gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:52
  1. Kartal Belediyesi
  2. Kurban Bayramı Hazırlıkları

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