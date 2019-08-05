Kurban Bayramı tatili süresince 18 ildeki 20 güzergahta her 10 km'de bir trafik ekibi görevlendirilecek, 1120 yolcu otobüsü sivil ekiplerce denetlenecek. 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde ise 1377 saat drone ile havadan denetim yapılacak.

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