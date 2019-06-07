Kurban bayramı tatili ne zaman? Kurban bayramı 2019 kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı kaç gün olacak?’ Soruların vatandaşlar yanıt arıyor. Kurban Bayramı’na iki ay gibi kısa bir süre kala tatil planlarını yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden tatil araştırmalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Geçen yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar bu yıl umduklarını bulamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2019 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki 2019 kurban bayramı tatili ne zaman? Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? İşte yanıtı...

Kurban bayramı 2019 ne zaman?

Kurban Bayramı’nın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için 9 gün tatil olması beklenmiyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

2016’da; kurban bayramında da dokuz gün kesintisiz izin imkânı vardı. Bayramın ilk günü pazartesiydi. Yalnız cuma, tek gün açıkta kalıyordu ve o da idari izinle kapatılmıştı.

Bu yıl; kurban bayramında açıkta kalan gün sayısı iki. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4’ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Dolayısıyla milyonlarca çalışan “Kurban bayramında da kesintisiz dokuz gün tatil olacak mı?” sorusunu soracaktır... Bu konu ancak ağustos ayında netleşecektir.

Özel sektörde kaç gün tatil olacak?

Bahsettiğimiz idari izin yoluyla bayram tatilinin dokuz güne çıkartılması kamu kesimi için geçerli.

Peki; özel sektörde durum ne? İşverenin kararıyla izinler netleşiyor. Büyük çoğunlukla özel sektör işyerleri de, çalışanları için kesintisiz dokuz günlük bayram tatili imkânı sağladı. Çalışanlarına dokuz günlük bayram tatilini müjdeleyen işverenler; arada kalmış çalışma günleri için çalışanlarını ‘yıllık ücretli izinli’ sayabilir. Veya sonradan bu arada kalan çalışma günleri kadar çalışanlarından ‘telafi çalışması’ yapılmasını isteyebilir.

2019’DA KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı