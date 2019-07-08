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Kurban bayramı tatili 9 gün mü olacak? | Kurban bayramı 2019

Kurban Bayramı başlangıcı bayram kutlamak ve kurban kesme vazifesini yerine getirmek ile birlikte tatil yapma düşüncesi de olanlar tarafından merak konusu oldu. Kurban bayramı ne zaman 2019 ve kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı soruları araştırılıyor. Bayram tatili süresi ile ilgili resmi bir açıklama yapılması durumunda toplam kaç gün tatil olacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 dini günler takvimi içerisinde Kurban Bayramı’nın ne zaman başlayacağını paylaşmıştı. İşte 2019 yılı Kurban Bayramı ile ilgili ayrıntılar...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
Kurban bayramı tatili 9 gün mü olacak? | Kurban bayramı 2019
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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:27
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