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Kurban Bayramı öncesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde iş yerleri ve marketler denetlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
Kurban Bayramı öncesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden sıkı denetim

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde iş yerleri ve marketler denetlendi.

 

Kurban Bayramı öncesi kent genelinde iş yerlerinde denetimlerini sıklaştıran Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların alışverişlerini güvenle yapması için yoğun mesai harcıyor.

 

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak, pastane, lokanta, kafe, market denetimlerinde genel hijyen, ruhsat kontrolü, fiziksel ve teknik koşullar ile iş yerlerinde fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat ediliyor. Evrakları bulunmayan ya da eksik olan iş yerlerine cezai işlemler uygulandı.



"Görevimizin başındayız"

 

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun denetimlerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tüm şikayetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
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